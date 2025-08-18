Τραμπ: «Το τελευταίο εξάμηνο έχω επιλύσει 6 πολέμους, ξέρω τι κάνω»

Τρίτο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social, πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, στον Λευκό Οίκο.

«Το τελευταίο εξάμηνο, έχω επιλύσει 6 πολέμους, ένας εκ των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει πυρηνική καταστροφή. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να ακούω τη Wall Street Journal και πολλούς άλλους, που πραγματικά δεν έχουν καμία ιδέα, να μου λένε τι κάνω λάθος στην κατάσταση Ρωσίας / Ουκρανίας, η οποία είναι ο πόλεμος του ύπνου του Τζο Μπάιντεν, όχι δικός μου. Προσωπικά, είμαι εδώ για να τον σταματήσω, όχι για να τον προχωρήσω περαιτέρω.

Αν ήμουν πρόεδρος, αυτό ποτέ δεν θα είχε συμβεί. Ξέρω ακριβώς τι κάνω και δεν χρειάζομαι τις συμβουλές ανθρώπων που εργάζονται σε αυτές τις συγκρούσεις για χρόνια και ποτέ δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα για να τις σταματήσουν.

Αυτοί οι λεγόμενοι “ειδικοί” είναι “χαζοί”, χωρίς κοινή λογική, νοημοσύνη ή κατανόηση, και μόνο δυσχεραίνουν την κατάσταση στο Ουκρανικό. Παρά τις επιθέσεις των επιφανειακών και πολύ ζηλόφθονων κριτικών μου, θα το καταφέρω. Πάντα τα καταφέρνω», τόνισε αναλυτικά ο Αμερικανός πρόεδρος.