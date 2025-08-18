Συνάντηση Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες πριν από τις επαφές με τον Τραμπ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιεί συναντήσεις με ηγέτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ukrinform.

Οι συναντήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες διεξάγονται στην ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, «σε διαφορετικές χρονικές στιγμές».

Αναμένεται ότι ο Ζελένσκι θα συναντηθεί, μεταξύ άλλων, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ και τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Ο Τραμπ αναμένεται να υποδεχθεί στις 20:00 τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Λευκό Οίκο.

