Οργή Τραμπ για τα fake news: «Ακόμα και αν η Ρωσία έλεγε “παραδινόμαστε”, θα με κατηγορούσαν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ «εξαπέλυσε» επίθεση κατά των «ψευδών ειδήσεων», λέγοντας ότι δεν θα του αναγνώριζαν τα εύσημα ακόμη και αν κατάφερνε να «υποτάξει» τη Ρωσία και να την κάνει να παραδώσει τη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και μία περιοχή 1.000 μιλίων γύρω από αυτές.

Σε νέο μήνυμα στο Truth Social, πριν από τη σημερινή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την ομάδα των Ευρωπαίων ηγετών, στον Λευκό Οίκο, έγραψε πως «είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι αν η Ρωσία σήκωνε τα χέρια και έλεγε: “Παραδινόμαστε, υποχωρούμε, παραδίνουμε, θα δώσουμε στην Ουκρανία και στις μεγάλες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τις πλέον αξιοσέβαστες και ισχυρές χώρες που υπήρξαν ποτέ, τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, καθώς και όλα τα εδάφη σε ακτίνα 1.000 μιλίων γύρω από αυτές, τα fake news και οι Δημοκρατικοί συνεργάτες τους θα έλεγαν ότι αυτή ήταν μία κακή και ταπεινωτική μέρα για τον Ντόναλντ Τραμπ, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία της χώρας μας.

Αλλά για αυτό είναι τα ψεύτικα νέα και οι αποτυχημένοι ριζοσπάστες αριστεροί Δημοκρατικοί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, σε αυτό το θέμα».

