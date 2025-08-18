Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και συνιστά στη Μεγάλη Βρετανία «να αποφεύγει επικίνδυνες περιπέτειες», σε μήνυμα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς το Λονδίνο «να μην αναχαιτίσει τη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών στη διαπραγματευτική διαδικασία» για το Ουκρανικό.

«Η Ρωσία καλεί τη Μεγάλη Βρετανία να επανεξετάσει τη στρατηγική της», η οποία, όπως επισημαίνεται, χαρακτηρίζεται από επικίνδυνες ενέργειες στο διεθνές πεδίο.

Η Μόσχα ανησυχεί ότι η παρεμβολή της Μεγάλης Βρετανίας στις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνιών μπορεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών να βρουν κοινές λύσεις στα ανοιχτά ζητήματα.

Η Μόσχα τονίζει την ανάγκη για τη Βρετανία να εγκαταλείψει την αποσταθεροποιητική πολιτική της, η οποία, κατά τη ρωσική πλευρά, μπορεί να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες για τις διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο χωρών και να επηρεάσει αρνητικά την επίλυση των εκκρεμών διαφορών.

Με αυτήν τη δήλωση, η Ρωσία καλεί τη Μεγάλη Βρετανία να ενισχύσει τις διεθνείς σχέσεις με υπευθυνότητα και να αποφύγει την ένταση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες εξελίξεις στην παγκόσμια πολιτική σκηνή.

