Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι: Έθεσαν το πλαίσιο - Σε τι διέφερε από τη συνάντηση με τον Πούτιν

«Θα τους δώσουμε εξαιρετικό πλαίσιο ασφαλείας» απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τις εγγυήσεις ασφαλείας σε σχέση με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο 

AP
Το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης προκειμένου να δούμε σύντομα το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία έθεσαν εν πολλοίς στο Οβάλ γραφείο ενώπιον των δημοσιογράφων ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντομίρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να αλλάζει γνώμη σχετικά με το θέμα της εμπλοκής των ΗΠΑ στην Ανατολική Ευρώπη μετά από τυχόν παύση των εχθροπραξιών.
Υπενθύμισε ότι, σε κάποιο σημείο μετά την άνοδο του Τραμπ στην εξουσία, φαινόταν ότι η μόνη εμπλοκή της Ουάσινγκτον θα ήταν μια συμφωνία για την εξόρυξη ορυκτών από την Ουκρανία. Λέει επίσης ότι αυτό που ξεχώρισε σήμερα ήταν όταν ρωτήθηκε ο Τραμο αν θα υπάρξει προστασία του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία.
«Και [ο Τραμπ] απάντησε: «Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το περιέγραφα έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν σε άλλο δωμάτιο, θα θέλουν να προσφέρουν προστασία και εμείς θα τους βοηθήσουμε».
«Έτσι, για μένα, φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, στο μυαλό του, έχει αποδεχτεί και έχει αρχίσει να σκιαγραφεί - σε κάποιο βαθμό συγκεκριμένα - την εμπλοκή των ΗΠΑ στην συνεχιζόμενη προστασία της Ουκρανίας σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία. Και φαίνεται ότι έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά σε αυτό το ζήτημα του τι είναι διατεθειμένος να κάνει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ», λέει ο ανταποκριτής του Skynews, Σαμ Κόουτς.

Σύμφωνα με την Washington Post, μια αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ των εμφανίσεων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην σύνοδο κορυφής της Αλάσκας την Παρασκευή και των σχολίων του στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι ότι ο Ουκρανός απάντησε σε δύσκολες ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης στα αγγλικά. Την Παρασκευή, ο Πούτιν αψήφησε και αρνήθηκε, χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις ούτε κατά την άφιξή του ούτε στην κοινή συνέντευξη Τύπου.

«Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε εκεχειρία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο, μαζί με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Ξέρω ότι θα μπορούσε να είναι κάτι καλό, αλλά καταλαβαίνω επίσης γιατί στρατηγικά η μία ή η άλλη χώρα δεν θα την ήθελε », πρόσθεσε.

Τι είπαν Τραμπ και Ζελένσκι

Συνοψίζοντας, ο Τραμπ και ο Ζελένσκι δεν είπαν τίποτα καινούργιο και τίποτα συγκεκριμένο.

Ο Τραμπ απέφυγε προσεκτικά να αναφερθεί σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τα πιο πιεστικά, την απαίτηση για την αποχώρηση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων από το Ντονμπάς και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει, δεν ξέρω τον τρόπο, αλλά θα τον τελειώσουμε. Θα τους δώσουμε εξαιρετικό πλαίσιο ασφαλείας», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει εάν αυτό είναι το τέλος της υποστήριξης της Ουάσιγκτον προς την Ουκρανία.

Οι δύο ηγέτες απάντησαν σε σωρεία ερωτήσεων από δημοσιογράφους πριν απομονωθούν.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν η σημερινή σύνοδος κορυφής ήταν «συμφωνία ή όχι».
Απάντησε στους δημοσιογράφους: «Δεν μπορώ να το πω αυτό. Ποτέ δεν είναι το τέλος. Άνθρωποι σκοτώνονται και θέλουμε να το σταματήσουμε. Επομένως, δεν θα έλεγα ότι είναι το τέλος. Όχι, πιστεύω ότι έχουμε καλές πιθανότητες να το πετύχουμε τώρα». «Ο πόλεμος θα τελειώσει, αν και δεν ξέρω με ποιον ακριβώς τρόπο. Ο άνθρωπος δίπλα μου (σ.σ. ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι) επιθυμεί το τέλος, ο Πρόεδρος (σ.σ. της Ρωσίας, Βλαντιμίρ) Πούτιν επίσης το θέλει», υπογράμμισε ακόμη.

«Συγκεκριμένα, έχω καταφέρει να τερματίσω έξι συρράξεις μέσα σε έξι μήνες. Αν όλα πάνε καλά, πιστεύω ότι θα το πετύχουμε και αυτό. Συγκεκριμένα, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μία μόνιμη ειρήνη και οι άνθρωποι θα χαρούν για αυτό», προσέθεσε.

Ο Ζελένσκι δεν απάντησε στο ερώτημα εάν είναι έτοιμος για εδαφικές παραχωρήσεις.

«Θα τους δώσουμε εξαιρετικό πλαίσιο ασφαλείας»

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να διεξαγάγει εκλογές, αλλά δεν μπορούν να διεξαχθούν όσο συνεχίζεται ο πόλεμος. Ο Τραμπ σχολίασε τη δήλωση του Ζελένσκι ότι οι εκλογές είναι αδύνατες όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

«Άρα αυτό που λέτε είναι ότι σε τρία χρόνια, αν βρεθούμε σε πόλεμο, δεν θα υπάρξουν άλλες εκλογές;» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι γέλασε ως απάντηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι δεν απαιτείται κατάπαυση του πυρός για την επίτευξη μίας συμφωνίας ειρήνης στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι απάντησε τι χρειάζεται η Ουκρανία:

«Χρειάζεται μια εξοπλισμένη ισχυρή Ουκρανία, το θέμα των όπλων, της κατάρτισης, των πληροφοριών, εξαρτάται από μεγάλες χώρες όπως οι ΗΠΑ τι θα μας προσφέρουν»

