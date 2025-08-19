Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου και νοσοκομείο στο Βόλγκογκραντ από ουκρανικά drones

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο και νοσοκομείο

Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου και νοσοκομείο στο Βόλγκογκραντ από ουκρανικά drones
Σοβαρά περιστατικά καταγράφηκαν το βράδυ της Δευτέρας στη ρωσική περιφέρεια του Βόλγκογκραντ, όταν συντρίμμια από ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου και στη στέγη νοσοκομείου.

Η διοίκηση της νοτιοδυτικής ρωσικής περιοχής ανακοίνωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι οι πυροσβέστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους.

Χωρίς αναφορές σε θύματα

Οι πρώτες πληροφορίες από τις ρωσικές αρχές αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν τραυματίες από την επίθεση. Παράλληλα, τονίστηκε πως οι ζημιές εντοπίζονται κυρίως στις εγκαταστάσεις όπου εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές, ενώ διεξάγεται αξιολόγηση για το μέγεθος της καταστροφής.

Κλιμάκωση των επιθέσεων με drones

Το περιστατικό εντάσσεται στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση Ρωσίας – Ουκρανίας, όπου οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αυξηθεί αισθητά τους τελευταίους μήνες. Οι ουκρανικές δυνάμεις στοχεύουν συχνά κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και βιομηχανικές μονάδες της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να πλήξουν την πολεμική της ικανότητα και να προκαλέσουν αναστάτωση στην εσωτερική της οικονομία.

