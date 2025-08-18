Ουκρανία: Τρεις νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο

Τρεις νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, και 17 τραυματίστηκαν από επίθεση ρωσικών drones στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης σήμερα, λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνάντηση του Ουκρανού πρόεδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσινγκτον.

«Τρεις άνθρωποι είναι νεκροί, συμπεριλαμβανομένου παιδιού μικρής ηλικίας. Άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους έξι παιδιά», ανέφερε μέσω Telegram ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο οποίος νωρίτερα έκανε λόγο για πυρκαγιές σε πολυκατοικία εξαιτίας της επιδρομής των drones.

Η πόλη, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και ήταν η δεύτερη πολυπληθέστερη της Ουκρανίας προτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, είχε χτυπηθεί μερικές ώρες νωρίτερα από ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο που τραυμάτισε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, σύμφωνα με τον δήμαρχο Τερέχοφ.

Την ίδια ώρα, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, ανέφερε ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν συνολικά 23 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κατά κανόνα, οι ανακοινώσεις τέτοιου είδους αφορούν μόνο το πόσα drones καταρρίφθηκαν, όχι πόσα εξαπολύθηκαν από την ουκρανική πλευρά.

