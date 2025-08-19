Τα 4 βασικά σημεία της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Στο βάθος... τριμερής με Πούτιν

Η σύνοδος κορυφής μεταξύ των Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων συμμάχων εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή του παγκοσμίου ενδιαφέροντος, καθώς όλα δείχνουν πως επίκειται διμερής συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού ομόλογου του. Αμέσως μετά, αναμένεται να λάβει χώρα τριμερής συνάντηση παρουσία και του προέδρου των ΗΠΑ.

Η χθεσινή σύνοδος ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, ωστόσο δεν έγιναν βήματα προς τα πίσω αναφορικά με τις κυρώσεις και την ανταλλαγή εδαφών.

Το Skynews σε ανάλυσή του αναφέρει τα βασικά σημεία των συνομιλιών μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελέσκι, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Μάρκε Ρούτε, Τζόρτζια Μελόνι, Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν, Αλεξάντερ Στουμπ και Φρίντριχ Μέρτς.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Σε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς μια συμφωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι θα υπάρξει κάποια μορφή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά δεν αποκάλυψε εάν αυτό θα περιλαμβάνει αμερικανικά στρατεύματα. Μάλιστα, γνωστοποίησε πως «η Ρωσία θα δεχτεί εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία».

Τα σχόλιά του έγιναν δεκτά με ικανοποίηση από τους Ευρωπαίους ηγέτες, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να δηλώνει ότι ήταν «καλό να ακούμε» ότι τα έθνη εργάζονται πάνω σε «εγγυήσεις ασφαλείας τύπου Άρθρου 5». Να σημειωθεί πως το εν λόγω άρθρο του ΝΑΤΟ ορίζει ότι μια επίθεση εναντίον μίας χώρας – μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων τους. Την ίδια ώρα όμως, το σενάριο η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ αποτελεί παρελθόν.

Δεν προβλέπεται κατάπαυση του πυρός

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει εκεχειρία στην Ουκρανία, επειδή μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ενώ η Ουκρανία και η Ρωσία βρίσκονται σε πόλεμο.

«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κατάπαυση του πυρός. Ξέρετε, αν κοιτάξετε τις 6 συμφωνίες που έκλεισα φέτος, ήταν όλες σε πόλεμο, δεν έκανα καμία κατάπαυση του πυρός», είπε.

«Ξέρω ότι μπορεί να είναι καλό να υπάρχει, αλλά μπορώ επίσης να καταλάβω, στρατηγικά, γιατί η μία ή η άλλη χώρα δεν θα το ήθελε. Έχεις μια εκεχειρία και ανοικοδομούν, ανοικοδομούν και ανοικοδομούν, και ίσως να μην το θέλουν αυτό».

Είπε ότι του άρεσε η «έννοια της εκεχειρίας», επειδή οι άνθρωποι θα σταματούσαν να σκοτώνονται, αλλά «μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία όπου θα εργαζόμαστε για μια ειρηνευτική συμφωνία ενώ αυτοί πολεμούν».

Ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «όλοι θα θέλαμε να δούμε μια εκεχειρία». «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς κατάπαυση του πυρός, οπότε ας εργαστούμε πάνω σε αυτό και ας προσπαθήσουμε να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία», δήλωσε.

Τριμερής συνάντηση Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «αν όλα πάνε καλά», θα υπάρξει τριμερής συνάντηση μεταξύ του ιδίου, του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο τελευταίος δήλωσε ότι ήταν έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση και ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως στην ίδια θέση είναι και ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ενώ μια τριμερής συνάντηση είναι σημαντική, θα πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί μια «τετραμερής» σύνοδος κορυφής μετά. Δεν ήταν όμως σαφές εάν ο Γάλλος πρόεδρος εννοούσε μια συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχει μόνο η Γαλλία ή εάν εννοούσε το ΝΑΤΟ, την ΕΕ ή τον «συνασπισμό των προθύμων».

Στο επίκεντρο οι ανταλλαγές εδαφών

«Πρέπει επίσης να συζητήσουμε τις πιθανές ανταλλαγές εδαφών», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενόψει των πολυμερών συνομιλιών. Είπε ότι τέτοιες ανταλλαγές θα πρέπει να λαμβάνουν «υπόψη την τρέχουσα γραμμή επαφής».

«Αυτό σημαίνει την εμπόλεμη ζώνη, τις γραμμές πολέμου που είναι τώρα, αρκετά προφανείς, πολύ λυπηρό, στην πραγματικότητα, να τις κοιτάς και τις διαπραγματευτικές θέσεις».

Αυτό έρχεται μετά τις πληροφορίες που δημοσίευσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος φέρεται να έχει ζητήσει να αναλάβει τον έλεγχο των ανατολικών περιοχών Ντόνετσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε αντάλλαγμα, η Ρωσία θα παραχωρούσε άλλα ουκρανικά εδάφη που κατέχονται από τα στρατεύματά της.

Ρωσικά στρατεύματα κατέχουν επί του παρόντος μεγάλα τμήματα των 2 περιοχών και, τον Σεπτέμβριο του 2022, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι τις προσαρτά επίσημα, μαζί με τις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια, σε μια κίνηση που απορρίφθηκε και καταδικάστηκε ως παράνομη από τη Δύση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προηγουμένως αποκλείσει το ενδεχόμενο παραχώρησης οποιασδήποτε περιοχής στη Μόσχα.

*Με πληροφορίες από Skynews

Διαβάστε επίσης