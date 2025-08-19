Γιατί ο Τραμπ θέλει ειρήνη χωρίς εκεχειρία - Μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια

«Σε κανέναν πόλεμο που διευθέτησα δεν υπήρχε εκεχειρία», είπε χθες στο τραπέζι με τους Ευρωπαίους ηγέτες ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνοντας για πολλοστή φορά ότι έχει τελειώσει 6 πολέμους σε 6 μήνες κι ενώ άνοιξε....μπιφ με τον Μερτς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε γιατί υποστηρίζει την επίτευξη ειρήνης χωρίς προκαταρκτική εκεχειρία. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, μια εκεχειρία θα μπορούσε να δώσει στη μία πλευρά στρατηγικό πλεονέκτημα, επιτρέποντάς της να ανοικοδομηθεί και να ανασυνταχθεί, επομένως η άλλη πλευρά μπορεί να μην την επιθυμεί.

«Το καταλαβαίνω αυτό», είπε ο Τραμπ.

Τα λόγια του Προέδρου των ΗΠΑ σχολιάζονται από το τηλεοπτικό κανάλι «Politics of the Country».

?? We would all like to see a ceasefire. I cannot imagine how the next meeting will happen before a ceasefire. We need to pressure Russia so that it finally happens, — Mertz.



?? I have already ended six wars without a ceasefire, just through negotiations, — Trump.



— Gianl1974 (@Gianl1974) August 18, 2025

«Οι δηλώσεις του Τραμπ ότι δεν επιμένει πλέον σε κατάπαυση του πυρός, αλλά εργάζεται για τη σύναψη μιας πλήρους ειρηνευτικής συμφωνίας, είναι ίσως οι μόνες σημαντικές λεπτομέρειες που βγήκαν από τα χείλη του προέδρου. Αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι και ο Ζελένσκι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν έχουν καταφέρει να πείσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιστρέψει στην προηγούμενη ιδέα - πρώτα κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Και αυτό, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στη συζήτηση άλλων σημείων, είναι ένα αρκετά σημαντικό σημείο. Η απαίτηση για μια συνθήκη ειρήνης, όχι για εκεχειρία, είναι η θέση του Πούτιν. Και ο Τραμπ, όπως μπορούμε να δούμε, έχει συμφωνήσει με αυτήν».

Αυτό σημαίνει ότι μέχρι να ολοκληρωθεί μια τέτοια συμφωνία, θα υπάρξει στρατιωτική δράση και ο Τραμπ δεν θα επιβάλει κυρώσεις κατά του Πούτιν επειδή αρνήθηκε να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

