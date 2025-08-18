Ο μεγάλος χάρτης της Ουκρανίας με τις... σκιές που εγκαταστάθηκε στο Οβάλ Γραφείο

Ένας μεγάλος χάρτης της Ουκρανίας εγκαταστάθηκε στο Οβάλ Γραφείο πριν από την έναρξη των κλειστών διαπραγματεύσεων μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτό μετέδωσε ο ανταποκριτής του BBC News, Άντονι Ζάρκερ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο χάρτης τοποθετήθηκε απέναντι από το τραπέζι όπου κάθονταν ο Τραμπ και ο Ζελένσκι μόλις οι δημοσιογράφοι κλήθηκαν να φύγουν από το γραφείο. Ταυτόχρονα, οι ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας στον χάρτη είναι σκιασμένες με μπεζ χρώμα, δείχνοντας τα εδάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία.

Ο Ζάρκερ πιστεύει ότι ο χάρτης θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως σαφές επιχείρημα για τον Τραμπ ώστε να πιέσει τον Ζελένσκι να ανταλλάξει εδάφη με ειρήνη.

How the closed meeting between Zelensky and Trump went



They’re looking at the map. Their faces are no longer as cheerful. https://t.co/GDVNPXGsqY pic.twitter.com/79LwE64cdZ — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2025

Διαβάστε επίσης