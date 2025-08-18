Το σκούρο μαύρο σακάκι του Ζελένσκι που «κέρδισε» τον Τραμπ - «Είστε υπέροχος με αυτό το κουστούμι»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στον Λευκό Οίκο για τις κρίσιμες συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας σκούρο μαύρο σακάκι, χωρίς γραβάτα. Η ενδυματολογική του επιλογή που θύμιζε κατά πολύ την εμφάνισή του στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία τον Ιούνιο, θεωρήθηκε επιτυχημένη, καθώς τότε είχε αποσπάσει την έγκριση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος είχε σχολιάσει: «Ήρθε σαν κανονικός άνθρωπος, όχι σαν τρελός».

Ο πρόεδρος Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο AP

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εμφάνισή του αυτή τη φορά δεν ήταν τυχαία, καθώς υπήρχε επίσημο αίτημα από τον Λευκό Οίκο να φορέσει σακάκι. Η επιλογή του σχολιάστηκε θετικά τόσο από τους δημοσιογράφους όσο και από τον ίδιο τον Τραμπ, που του είπε: «είστε υπέροχος με αυτό το κουστούμι».

Παρά την απουσία γραβάτας, η εικόνα του Ζελένσκι θεωρήθηκε σοβαρή και ταιριαστή στη συγκυρία, αν και ορισμένοι συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου θα προτιμούσαν μια πιο τυπική εμφάνιση με πλήρες κοστούμι και γραβάτα.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν οι ενδυματολογικές επιλογές του Ουκρανού προέδρου έχουν προκαλέσει σχόλια, όπως στην εμφάνισή του τον Φεβρουάριο με στρατιωτική στολή, που είχε δεχθεί ειρωνικά σχόλια από τον Τραμπ και θεωρείται ότι συνέβαλε στην αποτυχία εκείνης της συνάντησης.