Το αίτημα έκπληξη του Μακρόν στο τραπέζι Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων

Όσοι έλαβαν τον λόγο ευχαρίστησαν τον οικοδεσπότη τους, Ντόναλντ Τραμπ, για όσα έχει κάνει προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Οι περισσότεροι εστίασαν στην ανάγκη τριμερούς συνάντησης, Πούτιν, Ζελένσκι και Τραμπ.

Ωστόσο ο Γάλλος πρόεδρος είπε κάτι διαφορετικό... Ο Εμανουέλ Μακρόν επιθυμεί τετραμερή σύνοδο κορυφής με την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η τριμερής συνάντηση που θέλει να οργανώσει ο Αμερικανός πρόεδρος με τους Ουκρανούς και Ρώσους ομολόγους του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντιμίρ Πούτιν, για τον τερματισμό του πολέμου πρέπει να ακολουθηθεί γρήγορα από μια τετραμερή σύνοδο κορυφής για να συμπεριληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της πολυμερούς συνάντησης που διοργανώθηκε στον Λευκό Οίκο.

