Η προσβλητική φωτογραφία των Δημοκρατικών που απεικονίζει τον Τραμπ ως «σκυλάκι» του Πούτιν

Καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντιόταν με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ο επίσημος λογαριασμός X του Δημοκρατικού Κόμματος δημοσίευσε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζε τον Τραμπ γονατιστό, με λουρί σκύλου, ενώ τον έσερνε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η εικόνα δημοσιεύθηκε ως απάντηση σε μια ανάρτηση που ανέφερε ότι ο Τραμπ ζήτησε την κατάργηση των ψηφοδελτίων που αποστέλλονται ταχυδρομικά και των μηχανών ψηφοφορίας λίγες ημέρες μετά την πρόταση του Πούτιν να καταργηθεί η ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου στις ΗΠΑ.