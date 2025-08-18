Η προσβλητική φωτογραφία των Δημοκρατικών που απεικονίζει τον Τραμπ ως «σκυλάκι» του Πούτιν
Η άκρως προσβλητική φωτογραφία δημιουργήθηκε με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και είχε σκοπό να απαντήσει σε κάτι που ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια της συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντιόταν με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ο επίσημος λογαριασμός X του Δημοκρατικού Κόμματος δημοσίευσε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζε τον Τραμπ γονατιστό, με λουρί σκύλου, ενώ τον έσερνε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
Η εικόνα δημοσιεύθηκε ως απάντηση σε μια ανάρτηση που ανέφερε ότι ο Τραμπ ζήτησε την κατάργηση των ψηφοδελτίων που αποστέλλονται ταχυδρομικά και των μηχανών ψηφοφορίας λίγες ημέρες μετά την πρόταση του Πούτιν να καταργηθεί η ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου στις ΗΠΑ.