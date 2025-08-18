Στο πλαίσιο των δηλώσεων ορισμένων δυτικών MME ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε το αίτημα του Βλαντιμίρ Πούτιν να αποσύρει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις από την περιοχή του Ντόνετσκ σε συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους το Σάββατο, οι πληροφορίες από το Axios ακούστηκαν ασύμβατες.

Το δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγές, γράφει ότι ο Τραμπ δεν υποστήριξε το αίτημα του Πούτιν και, επιπλέον, ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος το έχει ήδη αποσύρει.

Το άρθρο αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν έτοιμος να τερματίσει τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα, εάν συνέχιζε να επιμένει στην αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από ολόκληρη την περιοχή του Ντόνετσκ.

«Αν πρόκειται για το Ντόνετσκ και δεν υπάρχουν παραχωρήσεις, δεν θα πρέπει να το παρατείνουμε αυτό», ανέφερε ο Τραμπ, σύμφωνα με το Axios, και μετά την τοποθέτηση αυτή, ο Πούτιν φέρεται να υπαναχώρησε από το αίτημά του.

Σημειώνεται πως μια τέτοια δήλωση έρχεται σε αντίθεση με πληροφορίες από άλλα μέσα ενημέρωσης.

Ο ίδιος ο Πούτιν δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα το αίτημά του για αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από το Ντονμπάς ως προϋπόθεση για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ούτε ο Τραμπ το έχει σχολιάσει.

Διαβάστε επίσης