Πολύς λόγος γίνεται στο παζάρι Μόσχας, Ουάσινγκτον και Κιέβου για τις περιβόητες εγγυήσεις ασφαλείας με βάση το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Καθ' όλη τη διάρκεια και της χθεσινής ημέρας, ακούσαμε επανειλημμένα ένα μήνυμα από τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας: την πιθανότητα παροχής εγγυήσεων ασφάλειας τύπου Άρθρου 5 για την Ουκρανία.

Τέτοιες εγγυήσεις είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη και κάποτε φαινόταν εντελώς απίθανες.

Ο ειδικός του Skynews σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Michael Drummond εξηγεί τι είναι το άρθρο του ΝΑΤΟ και τι συνεπάγεται:

Τι είναι το Άρθρο 5;

Το Άρθρο 5 είναι η βασική αρχή του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, που αριθμεί 32 μέλη.

Ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσότερων μελών θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μελών.

Ορίζει επίσης ότι, σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης, κάθε μέλος θα λάβει «τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ένοπλης δύναμης, για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της ασφάλειας της περιοχής του Βορείου Ατλαντικού».

Το άρθρο 5 καλύπτει το έδαφος των κρατών μελών στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, καθώς και την Τουρκία.

Δεν καλύπτει βάσεις σε ξένες χώρες ή εδάφη εκτός της περιοχής της συμμαχίας – για παράδειγμα, δεν εφαρμόστηκε στον πόλεμο του Βιετνάμ, στις Φώκλαντ ή στην επίθεση του Ιράν σε αμερικανική βάση στο Κατάρ φέτος.

Πώς λειτουργεί το άρθρο 5;

Εδώ τα πράγματα γίνονται λίγο πιο περίπλοκα.

Όταν το άρθρο 5 επικαλείται ένα μέλος του ΝΑΤΟ, οι σύμμαχοι μπορούν να παράσχουν οποιαδήποτε μορφή βοήθειας κρίνουν απαραίτητη για να ανταποκριθούν σε μια κατάσταση.

Δεν σημαίνει αυτόματα στρατιωτική βοήθεια και εναπόκειται σε κάθε σύμμαχο να αποφασίσει ποια μέτρα θεωρεί απαραίτητα.

Η βοήθεια αυτή στη συνέχεια υλοποιείται σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της συμμαχίας.

Αυτό ήταν ένα σημείο έντασης μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ κατά την ίδρυση του ΝΑΤΟ – οι ΗΠΑ δεν ήθελαν να δεσμευτούν να παρέχουν αυτόματα βοήθεια – και είναι πολύ παρόμοιο με αυτό που βλέπουμε τώρα με τον πρόεδρο Τραμπ.

Έχει επικαλεστεί κανείς ποτέ το άρθρο 5;

Ναι, μία φορά. Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ενεργοποίησαν το άρθρο 5 και έσπευσαν να βοηθήσουν τις ΗΠΑ.

Αυτό κορυφώθηκε με την εισβολή του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, λόγω των κατηγοριών ότι η κυρίαρχη κυβέρνηση των Ταλιμπάν είχε προσφέρει καταφύγιο στην Αλ Κάιντα.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πολέμησαν στο πλευρό των ΗΠΑ σε μερικές από τις πιο σφοδρές μάχες της εκστρατείας.

Μοιράστηκαν το βάρος και εκείνων που δεν επέστρεψαν στην πατρίδα τους.

