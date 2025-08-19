Explainer: Τι είναι το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και πότε εφαρμόζεται - Η σχέση με τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο ειδικός του Skynews σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Michael Drummond εξηγεί τι είναι το άρθρο του ΝΑΤΟ και τι συνεπάγεται

Newsbomb

Explainer: Τι είναι το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και πότε εφαρμόζεται - Η σχέση με τις εγγυήσεις ασφαλείας
Pool AFP/Ben Stansall
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολύς λόγος γίνεται στο παζάρι Μόσχας, Ουάσινγκτον και Κιέβου για τις περιβόητες εγγυήσεις ασφαλείας με βάση το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Καθ' όλη τη διάρκεια και της χθεσινής ημέρας, ακούσαμε επανειλημμένα ένα μήνυμα από τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας: την πιθανότητα παροχής εγγυήσεων ασφάλειας τύπου Άρθρου 5 για την Ουκρανία.

Τέτοιες εγγυήσεις είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη και κάποτε φαινόταν εντελώς απίθανες.

Ο ειδικός του Skynews σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Michael Drummond εξηγεί τι είναι το άρθρο του ΝΑΤΟ και τι συνεπάγεται:

Τι είναι το Άρθρο 5;

Το Άρθρο 5 είναι η βασική αρχή του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, που αριθμεί 32 μέλη.
Ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσότερων μελών θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μελών.
Ορίζει επίσης ότι, σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης, κάθε μέλος θα λάβει «τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ένοπλης δύναμης, για την αποκατάσταση και τη διατήρηση της ασφάλειας της περιοχής του Βορείου Ατλαντικού».
Το άρθρο 5 καλύπτει το έδαφος των κρατών μελών στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, καθώς και την Τουρκία.
Δεν καλύπτει βάσεις σε ξένες χώρες ή εδάφη εκτός της περιοχής της συμμαχίας – για παράδειγμα, δεν εφαρμόστηκε στον πόλεμο του Βιετνάμ, στις Φώκλαντ ή στην επίθεση του Ιράν σε αμερικανική βάση στο Κατάρ φέτος.

Πώς λειτουργεί το άρθρο 5;

Εδώ τα πράγματα γίνονται λίγο πιο περίπλοκα.
Όταν το άρθρο 5 επικαλείται ένα μέλος του ΝΑΤΟ, οι σύμμαχοι μπορούν να παράσχουν οποιαδήποτε μορφή βοήθειας κρίνουν απαραίτητη για να ανταποκριθούν σε μια κατάσταση.
Δεν σημαίνει αυτόματα στρατιωτική βοήθεια και εναπόκειται σε κάθε σύμμαχο να αποφασίσει ποια μέτρα θεωρεί απαραίτητα.
Η βοήθεια αυτή στη συνέχεια υλοποιείται σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της συμμαχίας.
Αυτό ήταν ένα σημείο έντασης μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ κατά την ίδρυση του ΝΑΤΟ – οι ΗΠΑ δεν ήθελαν να δεσμευτούν να παρέχουν αυτόματα βοήθεια – και είναι πολύ παρόμοιο με αυτό που βλέπουμε τώρα με τον πρόεδρο Τραμπ.

Έχει επικαλεστεί κανείς ποτέ το άρθρο 5;

Ναι, μία φορά. Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ενεργοποίησαν το άρθρο 5 και έσπευσαν να βοηθήσουν τις ΗΠΑ.
Αυτό κορυφώθηκε με την εισβολή του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, λόγω των κατηγοριών ότι η κυρίαρχη κυβέρνηση των Ταλιμπάν είχε προσφέρει καταφύγιο στην Αλ Κάιντα.
Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πολέμησαν στο πλευρό των ΗΠΑ σε μερικές από τις πιο σφοδρές μάχες της εκστρατείας.
Μοιράστηκαν το βάρος και εκείνων που δεν επέστρεψαν στην πατρίδα τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:05ΥΓΕΙΑ

Μελέτη: Η παρακολούθηση TikTok και Reels είναι πιο επιβλαβής από την κατανάλωση αλκοόλ

07:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Μακρόν: «Ο Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία για μένα» - Η αποκάλυψη από το ανοιχτό μικρόφωνο

07:00WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε η «πυξίδα» του ανθρώπινου εγκεφάλου: Πώς μας βοηθά στον προσανατολισμό και στη διάγνωση του Αλτσχάιμερ

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντονισμένα πυρά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη για το ΕΣΥ

06:50ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκικές μηχανότρατες «αλωνίζουν» στους Αρκιούς – Κάνουν «φύλλο και φτερό» κάθε έννοια νομιμότητας

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα έχουν κλειδώσει και ποια είναι στο τραπέζι

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και πότε εφαρμόζεται - Η σχέση με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς – Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν στο μπροστινό ΙΧ

06:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα προσωρινά αποτελέσματα για 1.113 θέσεις σε φορείς του Δημοσίου από τον ΑΣΕΠ 7Κ/2024

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι – Αμετανόητος ο 28χρονος που δολοφόνησε την 47χρονη: «Αυτή ήταν η αιτία για ό,τι έγινε»

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και άνοδος της θερμοκρασίας εν όψει νέου κύματος καύσωνα

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει ειρήνη χωρίς εκεχειρία - Μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έρχεται συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι - Θα ακολουθήσει τριμερής με συμμετοχή του ίδιου - Θρίλερ με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 19 Αυγούστου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Ικανοποίηση για την αύξηση των άκυρων ψηφοδελτίων από τον πρώην πρόεδρο Μοράλες

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Δεν πρέπει να υπάρξει περιορισμός του μεγέθους του στρατού της Ουκρανίας

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου και νοσοκομείο στο Βόλγκογκραντ από ουκρανικά drones

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Εντός 10 ημερών οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς – Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν στο μπροστινό ΙΧ

08:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» τα 40άρια το GFS - Πότε «βλέπουν» οι Αμερικανοί ραγδαία άνοδο της θερμοκρασίας

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έρχεται συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι - Θα ακολουθήσει τριμερής με συμμετοχή του ίδιου - Θρίλερ με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι – Αμετανόητος ο 28χρονος που δολοφόνησε την 47χρονη: «Αυτή ήταν η αιτία για ό,τι έγινε»

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει ειρήνη χωρίς εκεχειρία - Μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα έχουν κλειδώσει και ποια είναι στο τραπέζι

00:41ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Τραμπ: Ανακοίνωσε συνάντηση Πούτιν και Ζελένσκι - Θα ακολουθήσει τιμερής με συμμετοχή του - Τι είπε για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός τώρα στην Καρδίτσα – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Μέσα στο fun park του Κιμ Γιονγκ-Ουν - Από τάγματα σκλάβων μέχρι δημόσιες εκτελέσεις

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση για το Birth Center: «Δεχόμαστε πόλεμο από παντού - Άλλος θα είχε ήδη φαλιρίσει»

15:06LIFESTYLE

Τζέισον Στέιθαμ: Στην Αντίπαρο ο ηθοποιός

00:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σεσημασμένος για ληστείες ο νεκρός στον Άγιο Παντελεήμονα - Τι ερευνούν οι αρχές

07:00WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε η «πυξίδα» του ανθρώπινου εγκεφάλου: Πώς μας βοηθά στον προσανατολισμό και στη διάγνωση του Αλτσχάιμερ

07:05ΥΓΕΙΑ

Μελέτη: Η παρακολούθηση TikTok και Reels είναι πιο επιβλαβής από την κατανάλωση αλκοόλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ