Ο Τραμπ έδειξε στον Ζελένσκι και στον Μακρόν τη συλλογή του από καπέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε τη συλλογή του από καπέλα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Εμανουέλ Μακρόν. Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε από την ειδική βοηθό του προέδρου, Μάργκοτ Μαρτέν.

Τα καπέλα είχαν τις φράσεις «Αμερικανικός Κόλπος», «Ο Τραμπ είχε δίκιο σε όλα», «Τραμπ 2028» και «Τέσσερα χρόνια ακόμα». Υπήρχε επίσης μια φωτογραφία του Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του στις 13 Ιουλίου 2024 στα ράφια.

Πέραν αυτού, ο Ζελένσκι χάρισε στον Τραμπ ένα μπαστούνι του γκολφ από έναν Ουκρανό στρατιώτη. Ο Τραμπ του χάρισε συμβολικά κλειδιά για τον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ έχει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα όπου πουλάει τα εμπορεύματά του. Τον Απρίλιο, ο Αμερικανός ηγέτης ξεκίνησε την πώληση καπέλων του μπέιζμπολ «Trump 2028» προς 50 δολάρια χωρίς φόρους, υπονοώντας μια τρίτη προεδρική θητεία.

Διαβάστε επίσης