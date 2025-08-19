Washington Post: 11 «ευχαριστώ» σε πέντε λεπτά - H... ευγνωμοσύνη Ζελένσκι στον Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Λευκό Οίκο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδειχνε συνεχώς και αδιαλείπτως ευγνωμοσύνη στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει η Washington Post.

Το δημοσίευμα θεωρεί ότι αυτό είναι ένα από τα κύρια θέματα στην ημερήσια διάταξη του Ουκρανού προέδρου κατά την επίσκεψή του.

«Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φρόντισε να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το έκανε επανειλημμένα. Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ που φιλοξένησε αυτόν και άλλους παγκόσμιους ηγέτες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα για να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Τον ευχαρίστησε που τον σύστησε σε άλλους καλεσμένους και στα μέσα ενημέρωσης. Τον ευχαρίστησε για «μια πολύ καλή συζήτηση». Και μάλιστα ευχαρίστησε τον Τραμπ που του έδωσε έναν χάρτη της χώρας του», αναφέρει το άρθρο.

«Συνολικά, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε «ευχαριστώ» στον Τραμπ περίπου 11 φορές σε 4,5 λεπτά», υπολόγισε το δημοσίευμα.

Δεν ήταν μόνος σε αυτό, ωστόσο, αλλά «ενώθηκε με άλλους Ευρωπαίους και ηγέτες του ΝΑΤΟ σε μια χορωδία ευγνωμοσύνης που επαινούσε τον Τραμπ».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ευχαρίστησε τον «αγαπητό Ντόναλντ» για την ηγεσία του στις προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον ευχαρίστησε που εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τις συστηματικές απαγωγές Ουκρανών παιδιών από τη Ρωσία. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ευχαρίστησαν τον Τραμπ που τους έφερε κοντά, γράφει η εφημερίδα.

