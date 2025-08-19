Ο Τραμπ, το κοστούμι του Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σωματοφύλακες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Σταρμερ, ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Μετά το τετ α τετ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ο πρόεδρος Τραμπ φιλοξένησε στον Λευκό Οίκο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας μαζί με την πρόεδρο της Κομισιόν και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Οι συζητήσεις αφορούσαν όχι μια κατάπαυση του πυρός αλλά μια μόνιμη εκεχειρία που θα μπορούσε να επισφραγιστεί από μια συμφωνία ειρήνευσης.

Ο Ζελένσκι έδειξε ότι παίρνει γρήγορα τα μαθήματα του: Για να μην επαναληφθεί το φιάσκο του Φεβρουαρίου στον Λευκό Οίκο όπου ο Τραμπ ουσιαστικά τον απέπεμψε κατηγορώντας τον για ασέβεια απέναντι στην Αμερική, συνοδευόταν από τους ηγέτες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών. Έχοντας κυριολεκτικά και μεταφορικά έναν ολόκληρο ευρωπαϊκό στρατό μαζί του, ο Ζελένσκι έστειλε το μήνυμα ότι ο πόλεμος με την Ρωσία δεν είναι απλώς θέμα της Ουκρανίας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Και κατά την άποψη αυτή, οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο θα πρέπει να συμφωνηθούν μαζί με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Φινλανδία που έχει συνοριακή γραμμή 800 χιλιομέτρων με τη Ρωσία και νιώθει επίσης ότι απειλείται από την Μόσχα.

Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε ακόμη και με κοστούμι -μαύρο και χωρίς γραβάτα που έμοιαζε με στρατιωτική στολή- όμως ο Τραμπ το θεώρησε κομψό και φάνηκε πως είδε θετικά αυτή την αλλαγή. Ακόμη και η γλώσσα του Ουκρανού προέδρου απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ ήταν διαφορετική, αφού ο Ζελένσκι ακολούθησε τη συμβουλή του Κιρ Στάρμερ να λειτουργήσει με άλλο τρόπο απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ για να μπει στο ραντάρ του, είτε κολακεύοντας τον, είτε αναδεικνύοντας τη βαρύνουσα σημασία της μεσολάβησης της Ουάσιγκτον.

Όσο ο πλανήτης αναμένει την επίσημη αντίδραση της Μόσχας στις αποφάσεις της συνάντησης Τραμπ με Ζελενσκι και Ευρωπαίους, όλοι ξέρουν ότι ακόμη δεν είμαστε στην αρχή του τέλους για τον τερματισμό του πολέμου.

Πρέπει να οριστικοποιηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητούν οι Ουκρανοί ότι δεν θα δεχθούν ξανά στο μέλλον επίθεση από τη Ρωσία. Οφείλει να διασαφηνιστεί τι θα γίνει με τα ουκρανικά μεταλλεύματα που ο Τραμπ αξίωνε να δοθούν στις ΗΠΑ ως αντάλλαγμα για την στρατιωτική βοήθεια ύψους 360 δισ. που η Ουάσιγκτον έχει δώσει στο Κίεβο. Κι αυτό διότι εκτός των άλλων, στις περιφέρειες του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ που ο Πούτιν θέλει να ενσωματώσει στη Ρωσία περιλαμβάνεται το 40% των μεταλλευμάτων κυρίως τιτάνιου και αλουμινίου.

Εκτός από την περιοχή της Κριμαίας, θα δεχθούν οι Ουκρανοί να παραχωρήσουν εδάφη στη Ρωσία ή αυτό θα είναι ένα αγκάθι που θα αποδειχθεί αξεπέραστο ώστε να λήξει ο πόλεμος;

