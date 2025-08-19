Τραμπ σε Μακρόν: «Ο Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία για μένα» - Η αποκάλυψη από το ανοιχτό μικρόφωνο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (δεξιά) και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συμμετέχουν σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προς τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, λέγοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ετοιμάζεται να κάνει συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία.

«Νομίζω ότι θέλει να κάνει συμφωνία. Νομίζω ότι θέλει να κάνει συμφωνία για μένα», ψιθύρισε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Εμάνουελ Μακρόν πριν από τη συνάντησή τους στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, μια στιγμή που πιάστηκε από το ανοιχτό μικρόφωνο. «Καταλαβαίνεις αυτό; Όσο τρελό κι αν ακούγεται», πρόσθεσε. Ο Μακρόν βέβαια ήταν επιφυλακτικός ως προς τις διαθέσεις του Πούτιν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από εκείνη του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα, την Παρασκευή, στην οποία ο Ρώσος ηγέτης φάνηκε να είναι αρνητικός για οποιαδήποτε συμφωνία που θα περιλάμβανε εκεχειρία. Όπως δήλωσε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους, η Ρωσία χρειάζεται πρώτα να «εξαλείψει τα κύρια αίτια» του πολέμου στην Ουκρανία.

Αφού φιλοξένησε τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ συγκάλεσε επίσης σύσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες στην Ανατολική Αίθουσα για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν οι εγγυήσεις ασφάλειας και η επιστροφή των Ουκρανών παιδιών που έχουν απαχθεί.

