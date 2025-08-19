Τραμπ σε Μακρόν: «Ο Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία για μένα» - Η αποκάλυψη από το ανοιχτό μικρόφωνο

«Νομίζω ότι θέλει να κάνει συμφωνία. Νομίζω ότι θέλει να κάνει συμφωνία για μένα», ψιθύρισε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Εμάνουελ Μακρόν

Newsbomb

Τραμπ σε Μακρόν: «Ο Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία για μένα» - Η αποκάλυψη από το ανοιχτό μικρόφωνο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (δεξιά) και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συμμετέχουν σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προς τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, λέγοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ετοιμάζεται να κάνει συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία.

«Νομίζω ότι θέλει να κάνει συμφωνία. Νομίζω ότι θέλει να κάνει συμφωνία για μένα», ψιθύρισε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Εμάνουελ Μακρόν πριν από τη συνάντησή τους στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, μια στιγμή που πιάστηκε από το ανοιχτό μικρόφωνο. «Καταλαβαίνεις αυτό; Όσο τρελό κι αν ακούγεται», πρόσθεσε. Ο Μακρόν βέβαια ήταν επιφυλακτικός ως προς τις διαθέσεις του Πούτιν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από εκείνη του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα, την Παρασκευή, στην οποία ο Ρώσος ηγέτης φάνηκε να είναι αρνητικός για οποιαδήποτε συμφωνία που θα περιλάμβανε εκεχειρία. Όπως δήλωσε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους, η Ρωσία χρειάζεται πρώτα να «εξαλείψει τα κύρια αίτια» του πολέμου στην Ουκρανία.

Αφού φιλοξένησε τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ συγκάλεσε επίσης σύσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες στην Ανατολική Αίθουσα για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν οι εγγυήσεις ασφάλειας και η επιστροφή των Ουκρανών παιδιών που έχουν απαχθεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:05ΥΓΕΙΑ

Μελέτη: Η παρακολούθηση TikTok και Reels είναι πιο επιβλαβής από την κατανάλωση αλκοόλ

07:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Μακρόν: «Ο Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία για μένα» - Η αποκάλυψη από το ανοιχτό μικρόφωνο

07:00WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε η «πυξίδα» του ανθρώπινου εγκεφάλου: Πώς μας βοηθά στον προσανατολισμό και στη διάγνωση του Αλτσχάιμερ

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συντονισμένα πυρά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη για το ΕΣΥ

06:50ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκικές μηχανότρατες «αλωνίζουν» στους Αρκιούς – Κάνουν «φύλλο και φτερό» κάθε έννοια νομιμότητας

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα έχουν κλειδώσει και ποια είναι στο τραπέζι

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και πότε εφαρμόζεται - Η σχέση με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς – Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν στο μπροστινό ΙΧ

06:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα προσωρινά αποτελέσματα για 1.113 θέσεις σε φορείς του Δημοσίου από τον ΑΣΕΠ 7Κ/2024

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι – Αμετανόητος ο 28χρονος που δολοφόνησε την 47χρονη: «Αυτή ήταν η αιτία για ό,τι έγινε»

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και άνοδος της θερμοκρασίας εν όψει νέου κύματος καύσωνα

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει ειρήνη χωρίς εκεχειρία - Μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έρχεται συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι - Θα ακολουθήσει τριμερής με συμμετοχή του ίδιου - Θρίλερ με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 19 Αυγούστου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Ικανοποίηση για την αύξηση των άκυρων ψηφοδελτίων από τον πρώην πρόεδρο Μοράλες

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Δεν πρέπει να υπάρξει περιορισμός του μεγέθους του στρατού της Ουκρανίας

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου και νοσοκομείο στο Βόλγκογκραντ από ουκρανικά drones

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Εντός 10 ημερών οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς – Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν στο μπροστινό ΙΧ

08:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» τα 40άρια το GFS - Πότε «βλέπουν» οι Αμερικανοί ραγδαία άνοδο της θερμοκρασίας

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έρχεται συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι - Θα ακολουθήσει τριμερής με συμμετοχή του ίδιου - Θρίλερ με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία - Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι – Αμετανόητος ο 28χρονος που δολοφόνησε την 47χρονη: «Αυτή ήταν η αιτία για ό,τι έγινε»

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει ειρήνη χωρίς εκεχειρία - Μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα έχουν κλειδώσει και ποια είναι στο τραπέζι

00:41ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Τραμπ: Ανακοίνωσε συνάντηση Πούτιν και Ζελένσκι - Θα ακολουθήσει τιμερής με συμμετοχή του - Τι είπε για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός τώρα στην Καρδίτσα – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Μέσα στο fun park του Κιμ Γιονγκ-Ουν - Από τάγματα σκλάβων μέχρι δημόσιες εκτελέσεις

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση για το Birth Center: «Δεχόμαστε πόλεμο από παντού - Άλλος θα είχε ήδη φαλιρίσει»

15:06LIFESTYLE

Τζέισον Στέιθαμ: Στην Αντίπαρο ο ηθοποιός

00:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σεσημασμένος για ληστείες ο νεκρός στον Άγιο Παντελεήμονα - Τι ερευνούν οι αρχές

07:00WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε η «πυξίδα» του ανθρώπινου εγκεφάλου: Πώς μας βοηθά στον προσανατολισμό και στη διάγνωση του Αλτσχάιμερ

07:05ΥΓΕΙΑ

Μελέτη: Η παρακολούθηση TikTok και Reels είναι πιο επιβλαβής από την κατανάλωση αλκοόλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ