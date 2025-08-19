Reuters: Η συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία

Μια συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία, σύμφωνα με το Reuters, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, η συνάντηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

Μια ευρωπαϊκή πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο Τραμπ δήλωσε σε συνάντηση με Ευρωπαίους ότι ο ίδιος ο Πούτιν είχε προτείνει να συναντηθούν πρώτα ξεχωριστά με τον Ζελένσκι και στη συνέχεια οι τρεις τους - και επίσης με τον Τραμπ. Ο Ζελένσκι είχε μιλήσει γι' αυτό νωρίτερα .

Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει δημόσια την ετοιμότητά του να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, αλλά ο βοηθός του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ συζήτησαν «τη δυνατότητα ανύψωσης του επιπέδου των εκπροσώπων της Μόσχας και του Κιέβου στις διαπραγματεύσεις».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει κατονομάσει τη Γενεύη ως πιθανό τόπο διεξαγωγής μιας τέτοιας συνάντησης.

«Θα είναι μια ουδέτερη χώρα, και το θέλουμε κι εμείς οι ίδιοι. Και ίσως η Ελβετία. Είμαι υπέρ της Γενεύης», είπε σε συνέντευξή του στο TF1.

Το Sky News ανέφερε χθες ότι οι Αμερικανοί ζήτησαν από τους Ευρωπαίους να είναι έτοιμοι να φιλοξενήσουν μια συνάντηση αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί στη Γενεύη, κάτι που προτείνει ο Μακρόν. Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ προτιμούν το Βατικανό, και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πρότεινε τη Ρώμη.

