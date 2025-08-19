Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας: Τι είπε ο Λαβρόφ για Τραμπ και Ευρωπαίους

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας επαινεί τον Τραμπ και επιτίθεται στην Ευρώπη για τη στάση της σχετικά με την κατάπαυση του πυρός

Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας: Τι είπε ο Λαβρόφ για Τραμπ και Ευρωπαίους

O υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ 

AP.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά επέπληξε τους Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη χθεσινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Σε συνέντευξή του στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya 24, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η ατμόσφαιρα στη συνάντηση του Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα ήταν «πολύ καλή». «Ήταν σαφές ότι ο αρχηγός των Ηνωμένων Πολιτειών και η ομάδα του, πρώτον, επιθυμούν ειλικρινά να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα που θα είναι μακροπρόθεσμο, βιώσιμο και αξιόπιστο», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες στις συνομιλίες ότι δεν είναι απαραίτητη η κατάπαυση του πυρός και ότι μπορεί να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία βρίσκονται σε πόλεμο – θέση που υποστηρίζει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά όχι η Ευρώπη.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «επέμειναν σε κάθε ευκαιρία μόνο στην κατάπαυση του πυρός και ότι μετά από αυτό θα συνεχίσουν να προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία».

Τι είπε για το εδαφικό

Σε άλλο σημείο ο κ. Λαβρόφ τόνισε επίσης ότι «Οι εδαφικές αλλαγές αποτελούν πολύ συχνά αναπόσπαστο στοιχείο της επίτευξης συμφωνιών».

«Ποτέ δεν έχουμε μιλήσει για το γεγονός ότι απλώς πρέπει να καταλάβουμε ορισμένα εδάφη - ούτε η Κριμαία, ούτε το Ντονμπάς, ούτε η ''Νοβορωσία'' ως εδάφη ήταν ποτέ ο στόχος μας, ο στόχος μας ήταν να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, τον ρωσικό λαό που ζει σε αυτά τα εδάφη εδώ και αιώνες» επανέλαβε. Υπενθύμισε ότι «όλοι γνωρίζουν καλά πώς αυτά τα εδάφη τελικά κατέληξαν ως μέρος της Ουκρανικής ΣΣΔ (Ουκρανική Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία) και στη συνέχεια ως μέρος της ανεξάρτητης Ουκρανίας».

«Αλλά κατέληξαν ως μέρος μιας ανεξάρτητης Ουκρανίας με βάση τη διακήρυξη εθνικής κυριαρχίας, την οποία υιοθέτησε η ηγεσία του Κιέβου το 1990 και η οποία δήλωνε σαφώς ότι η Ουκρανία θα ήταν για πάντα ένα μη πυρηνικό, ουδέτερο, αδέσμευτο κράτος» υποστήριξε.

Εάν το Κίεβο αποκηρύξει την ουδετερότητα και το μη πυρηνικό καθεστώς, οι λόγοι για την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας εξαφανίζονται, υπογράμμισε δε. «Εάν τώρα το καθεστώς Ζελένσκι απορρίπτει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, μιλάει ήδη για πυρηνικά όπλα και μιλάει για ένταξη στο ΝΑΤΟ, για εγκατάλειψη της ουδετερότητας, τότε, πιθανώς, αυτοί οι λόγοι που αποτελούν τη βάση της αναγνώρισης της Ουκρανίας ως ανεξάρτητου κράτους, εξαφανίζονται» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

«Η Φινλανδία εγκατέλειψε την ουδετερότητα»

Ο Σεργκέι Λαβρόφ στη συνέντευξή του σχολίασε επιπλέον και τη δήλωση του Φινλανδού πρωθυπουργού Αλεξάντερ Στουμπ ότι η Ουκρανία βρίσκεται τώρα σε παρόμοια θέση με τη Φινλανδία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Για πολλές δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Φινλανδία, γενικά, απολάμβανε τις καλύτερες συνθήκες για οικονομική ανάπτυξη (...) σε μεγάλο βαθμό λόγω της προμήθειας ρωσικών ενεργειακών πόρων. Ωστόσο, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, η Φινλανδία εγκατέλειψε την ουδετερότητα, και εντάχθηκε σε μια δομή που θεωρεί τη Ρωσία εχθρό».

Τι απάντησε στον Ζελένσκι

Απάντηση στον πρόεδρο της Ουκρανία που επικαλείται το Σύνταγμα ώστε να μην παραχωρήσει ουκρανικά εδάφη, έδωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.

Αν ο Ζελένσκι «νοιάζεται» για το Σύνταγμα της Ουκρανίας, τότε είναι απαραίτητο να ξεκινήσει με τα πρώτα άρθρα, τα οποία εγγυώνται τα δικαιώματα του ρωσόφωνου πληθυσμού, σημείωσε εξάλλου ο Λαβρόφ σε άλλη συνέντευξή του.

