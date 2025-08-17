Μελάνια Τραμπ: Τι έγραφε η επιστολή που έστειλε στον Πούτιν - «Ήρθε η ώρα»

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, απέστειλε μια «επιστολή ειρήνης» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, την οποία παρέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ–Ρωσίας στην Αλάσκα. Στην επιστολή, η Μελάνια τονίζει την ανάγκη προστασίας της αθωότητας των παιδιών και των μελλοντικών γενεών, καλώντας τον Πούτιν να συμβάλει αποφασιστικά στην ειρήνη: «Ήρθε η ώρα».

Ο Πούτιν διάβασε την επιστολή μπροστά στις αντιπροσωπείες, ενώ στη συνάντηση που ακολούθησε οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη σύνοδο «παραγωγική», αν και παραδέχτηκε ότι δεν έχει υπάρξει ακόμη τελική συμφωνία.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Τραμπ, δηλώνοντας υποστήριξη σε μια πιθανή τριμερή διάσκεψη ΗΠΑ–Ρωσίας–Ουκρανίας.