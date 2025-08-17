Η επιστολή της Μελάνια Τραμπ στον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας

«Πρόεδρε Πούτιν, είναι καιρός να αποκαταστήσετε το γέλιο τους»

Η επιστολή της Μελάνια Τραμπ στον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ έδωσε στην δημοσιότητα την επιστολή που απηύθηνε στον Βλαντιμίρ Πούτιν

AP
Η Μελάνια Τραμπ απηύθυνε προσωπική έκκληση στον Βλαντίμιρ Πούτιν μέσα από μια συγκινητική επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο της. Το γράμμα παραδόθηκε στον Ρώσο πρόεδρο από τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Αναφορά στα παιδιά της Ουκρανίας

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ μιλά για τα παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους και έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία. Χωρίς να κατονομάζει ούτε τη Ρωσία ούτε την Ουκρανία, αποφεύγοντας λέξεις όπως «πόλεμος» ή «απαγωγή», εστιάζει στο ανθρώπινο σκέλος: την ανάγκη να ξαναβρούν τα παιδιά το χαμένο τους γέλιο.

Στην επιστολή της τονίζει ότι «με μια υπογραφή» ο Ρώσος πρόεδρος έχει τη δύναμη να δώσει πίσω την ευτυχία στα παιδιά, υπογραμμίζοντας πως ο ίδιος είναι και γονιός.

«Είναι καιρός να ξαναγελάσουν»

Η Μελάνια Τραμπ γράφει ότι όλα τα παιδιά, είτε μεγαλώνουν σε αγροτικά χωριά είτε σε μεγάλες πόλεις, μοιράζονται τα ίδια όνειρα: την αγάπη, την ασφάλεια και την ελπίδα. Υπογραμμίζει ότι η ευθύνη των γονιών και των ηγετών είναι να τα προστατεύουν και να καλλιεργούν την αθωότητά τους.

«Ορισμένα παιδιά αναγκάζονται να κρατούν ένα σιωπηλό γέλιο, ανέγγιχτο από το σκοτάδι που τα περιβάλλει. Κύριε Πούτιν, μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνος σας το μελωδικό γέλιο τους», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Υπηρετώντας την ανθρωπότητα»

Η επιστολή κλείνει με την έκκληση ότι προστατεύοντας την αθωότητα των παιδιών, ο Πούτιν δεν θα υπηρετήσει μόνο τη Ρωσία, αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα. «Μια τόσο τολμηρή ιδέα υπερβαίνει κάθε διαίρεση και εσείς είστε κατάλληλος να την υλοποιήσετε σήμερα. Είναι καιρός», καταλήγει η Μελάνια Τραμπ.

