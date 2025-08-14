Μελάνια Τραμπ:Απειλεί να μηνύσει τον Χάντερ Μπάιντεν λόγω «ψευδών» ισχυρισμών σχετικά με τον Έπσταϊν

Ο Χάντερ Μπάιντεν, γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, επέκρινε έντονα τις παλιές σχέσεις του Τραμπ με τον Έπσταϊν

Φωτογραφία του 2000 που απεικονίζει τον Επστάιν, με τον Ντόναλντ Τραμπ, την Μελάνια και την Γκίσλεϊν Μάξγουελ / Πηγή: New York Times

Η Μελάνια Τραμπ απείλησε να μηνύσει τον γιο του Τζο Μπάιντεν, Χάντερ, για περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, αφού αυτός ισχυρίστηκε ότι ο καταδικασμένος παιδόφιλος Τζέφρι Έπσταιν της σύστησε τον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, η οποία παντρεύτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ το 2005, χαρακτήρισαν τον ισχυρισμό «ψευδή, υποτιμητικό, δυσφημιστικό και προκλητικό», όπως αναφέρει το BBC.

Ο Χάντερ Μπάιντεν, γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης νωρίτερα αυτό το μήνα, στην οποία επέκρινε έντονα τις παλιές σχέσεις του Τραμπ με τον Έπσταϊν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν φίλος του Έπσταϊν, αλλά όπως δήλωσε ο ίδιος, οι δύο τους «έκοψαν» τις σχέσεις τους στις αρχές της δεκαετίας του 2000, επειδή ο επιχειρηματίας είχε κλέψει υπαλλήλους που εργάζονταν στο σπα του κλαμπ του Τραμπ στη Φλόριντα.

Σε επιστολή των δικηγόρων της Πρώτης Κυρίας προς τον δικηγόρο του Χάντερ Μπάιντεν, ζητείται από τον τελευταίο να ανακαλέσει τον ισχυρισμό και να ζητήσει συγγνώμη, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπος με νομικές διαδικασίες για «ζημίες άνω του 1 δισ. δολαρίων».

Στην επιστολή αναφέρεται ότι η Πρώτη Κυρία υπέστη «τεράστια οικονομική ζημιά και βλάβη στη φήμη της» λόγω του ισχυρισμού που επανέλαβε. Κατηγορεί επίσης τον μικρότερο γιο του Τζο Μπάιντεν ότι έχει «μακρά ιστορία εκμετάλλευσης των ονομάτων άλλων και ότι επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό για να τραβήξει προσοχή».

Κατά τη διάρκεια μιας εκτενούς συνέντευξης με τον σκηνοθέτη Άντριου Κάλαχαν που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Χάντερ Μπάιντεν ισχυρίστηκε ότι μη δημοσιευμένα έγγραφα σχετικά με τον Έπσταϊν θα «εμπλέκουν» τον πρόεδρο Τραμπ.

Όπως είπε ο ίδιος: «Ο Έπσταϊν σύστησε τη Μελάνια στον Τραμπ – οι διασυνδέσεις είναι τόσο ευρείες και βαθιές».

Η νομική επιστολή της Πρώτης Κυρίας σημειώνει ότι ο ισχυρισμός αποδόθηκε εν μέρει στον Μάικλ Γούλφ, έναν δημοσιογράφο που έγραψε μια κριτική βιογραφία του προέδρου. Σε πρόσφατη συνέντευξη με το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Daily Beast, ο Γούλφ φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η Μελάνια ήταν γνωστή με έναν συνεργάτη του Έπσταϊν και του Τραμπ, όταν γνώρισε τον τωρινό σύζυγό της. Το μέσο ενημέρωσης ανακάλεσε αργότερα την ιστορία μετά από επιστολή του δικηγόρου της Μελάνια που αμφισβητούσε το περιεχόμενο και τη διατύπωση της ιστορίας.

Στην επιστολή της Μελάνια Τραμπ, ο Χάντερ Μπάιντεν κατηγορείται ότι βασίστηκε σε ένα άρθρο που πλέον δεν μπορεί να αποτελεί βάση για τους ισχυρισμούς του.

Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω του Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή ενώ περίμενε να ξεκινήσει η δίκη του το 2019, όπως αναφέρει το BBC.

