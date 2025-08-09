«Δεν αυτοκτόνησε ο Έπσταϊν»: Ο επί 18χρόνια μπάτλερ του λύνει τη σιωπή του

Ο έμπιστος βοηθός μιλά για τη ζωή στον στενό κύκλο του παιδεραστή εργοδότη του, Τζέφρι Έπσταϊν στον οποίο ανήκαν οι Μπιλ Κλίντον, Μπιλ Γκέιτς και Γούντι Άλεν.

Σε μια συνέντευξη στην The Telegraph που θα ασκήσει νέα πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ να δημοσιοποιήσει τα αρχεία του Επστάιν, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του είπε ότι είχε μιλήσει με τον εργοδότη πριν πεθάνει και επέμεινε ότι ήταν σε καλή διάθεση.

Ο Valdson Vieira Cotrin, που διαχειριζόταν το σπίτι του Επστάιν στο Παρίσι, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να δεχτεί την επίσημη ετυμηγορία για αυτοκτονία και φοβόταν ότι η ζωή του κινδύνευε.

Φωτογραφία του 2000 που απεικονίζει τον Επστάιν, με τον Ντόναλντ Τραμπ, την Μελάνια και την Γκίσλεϊν Μάξγουελ / Πηγή: New York Times

Είπε επίσης ότι πιστεύει ότι η Βιρτζίνια Τζιούφρε, το θύμα του Έπσταϊν που κατηγόρησε τον πρίγκιπα Άντριου για βιασμό και αυτοκτόνησε τον Απρίλιο, ήταν θύμα δολοφονίας.

Ο Κοτριν έκανε επίσης την εκπληκτική δήλωση στην εφημερίδα The Telegraph ότι ο Έπσταϊν του είπε ότι του είχε προσφερθεί θέση στην πρώτη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ το 2016, αλλά την είχε απορρίψει.

Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο ισχυρισμός είναι αληθινός, και ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι σταμάτησε να μιλάει στον Έπσταϊν το 2004, μετά από διαφωνία τους σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία.

Στην αποκλειστική συνέντευξή του στην εφημερίδα The Telegraph, ο κ. Κοτρίν, μιλώντας για πρώτη φορά επίσημα, ισχυρίστηκε επίσης ότι:

• Ο πρίγκιπας Άντριου επισκέφθηκε τον Έπσταϊν στο Σαιν-Τροπέ μαζί με έναν Βρετανό φωτογράφο, γνωστό για τις φωτογραφίες γυμνών κοριτσιών και κατηγορούμενο για σεξουαλική κακοποίηση μιας 13χρονης.

• Ο πρίγκιπας Άντριου ήταν συχνός επισκέπτης στο σπίτι του Έπσταϊν στο Παρίσι, με σωματοφύλακες της βασιλικής φρουράς που πληρώνονταν από τους Βρετανούς φορολογούμενους.

• Η Ghislaine Maxwell ήταν η «αυταρχική αφεντικίνα» που έδινε τις διαταγές στο σπίτι του Epstein

• Ο Epstein έδωσε χρήματα στον Woody Allen για να χρηματοδοτήσει μία από τις ταινίες του

Ο Cotrin εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του μια σειρά φωτογραφιών που τραβήχτηκαν με φίλους του Epstein, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας του ίδιου με τον Bill Clinton στο λεγόμενο Lolita Express, το ιδιωτικό αεροπλάνο του Epstein που χρησιμοποιούσε για να μεταφέρει ανήλικα κορίτσια και γυναίκες για σεξ.

Ο Κλίντον έλαβε κλήτευση την Τρίτη, με την οποία του ζητείται να καταθέσει σε επιτροπή του Κογκρέσου που ερευνά τον χρηματοδότη.

Ο Κοτρίν, ο οποίος ήταν μπάτλερ, σοφέρ και μάγειρας του Έπασταϊν στο Παρίσι, θυμήθηκε ότι οδήγησε τον εργοδότη του στο αεροδρόμιο Le Bourget του Παρισιού για να πάρει πτήση για τη Νέα Υόρκη, όπου συνελήφθη κατά την προσγείωση στις 6 Ιουλίου 2019.

Ο Επστάιν, ο οποίος ήταν 66 ετών, κατηγορήθηκε για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων κοριτσιών και τέθηκε υπό κράτηση. Βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του στις 10 Αυγούστου του ίδιου έτους.

Ωστόσο, ο Κοτρίν επιμένει ότι ο Επστάιν δεν θα αυτοκτονούσε ποτέ. Ο Μαρκ Επστάιν έχει υποδείξει ότι ο αδερφός μπορεί να δολοφονήθηκε, διατάζοντας μια δεύτερη αυτοψία που τείνει να υποστηρίξει αυτόν τον ισχυρισμό.

«Το Σάββατο αργά το βράδυ, μάθαμε ότι είχε κρεμαστεί και, ειλικρινά, αγαπούσε πολύ τη ζωή για να φύγει έτσι», είπε.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε σχεδόν 11 ώρες βίντεο από κάμερες παρακολούθησης έξω από το κελί του Epstein στο Manhattan Metropolitan Correctional Center, αλλά έλειπε ένα κρίσιμο λεπτό από τις 11:58:58 μ.μ. έως τα μεσάνυχτα. Αυτό έχει τροφοδοτήσει περαιτέρω τις θεωρίες συνωμοσίας ότι ο Epstein δολοφονήθηκε για να σιωπήσει.

Ο Κοτρίν παραμένει ένθερμος υποστηρικτής του Επστάιν και επιμένει ότι ποτέ δεν είδε τον εργοδότη του να διασκεδάζει, πόσο μάλλον να κάνει σεξ, με ανήλικες κορίτσια.

Είπε ότι οι νεαρές γυναίκες προσλαμβάνονταν για να κάνουν μασάζ στον Επστάιν και να του κόβουν τα νύχια, προσθέτοντας: «Τα κορίτσια του το έκαναν αυτό, αλλά μέχρι εκεί».

Ο Κοτρίν έδωσε μια εξαιρετική εικόνα του κόσμου του Επστάιν και των πλούσιων και διάσημων που τον επισκέπτονταν για την καθοδήγηση και τη φιλοξενία του.







