Μυστηριώδης ήχος στους ωκεανούς έπεισε του επιστήμονες: Ο Μεγαλόδοντας υπάρχει!

Σύμφωνα με το Discovery UK, αρκετοί επιστήμονες είχαν εκτιμήσει αρχικά ότι ο ήχος ίσως προερχόταν από κάποιο ζωντανό οργανισμό, λόγω της ομοιότητάς του με έντονα ενισχυμένη φωνή φάλαινας

Μια ανατριχιαστική αποκάλυψη άφησε άφωνους τους επιστήμονες, όταν ένας παράξενος ήχος – γνωστός ως «Bloop» – καταγράφηκε ανοιχτά της Φλόριντα. Για εβδομάδες επικρατούσε αναβρασμός, με θεωρίες που έκαναν λόγο για άγνωστα πλάσματα του βυθού, ακόμη και για έναν κολοσσιαίο Μεγαλόδοντα. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο δυσοίωνη.

Σύμφωνα με το Discovery UK, αρκετοί επιστήμονες είχαν εκτιμήσει αρχικά ότι ο ήχος ίσως προερχόταν από κάποιο ζωντανό οργανισμό, λόγω της ομοιότητάς του με έντονα ενισχυμένη φωνή φάλαινας. Το πρόβλημα ήταν πως ο «Bloop» ήταν κατά πολύ δυνατότερος από οποιονδήποτε γνωστό θαλάσσιο ήχο, γεννώντας υποψίες για ένα άγνωστο έως σήμερα θαλάσσιο είδος.

Το διαδίκτυο πήρε φωτιά, με χρήστες να μιλούν για θαλάσσια τέρατα ή ακόμη και για το μυθικό πλάσμα Κθούλου του Λάβκραφτ. Γεωγράφοι, ωστόσο, έδωσαν πιο ρεαλιστικές εξηγήσεις, αποδίδοντας τον ήχο σε υποθαλάσσιες ηφαιστειακές διεργασίες ή μετακινήσεις τεκτονικών πλακών – φαινόμενα που στο παρελθόν είχαν προκαλέσει παρόμοιες εκκωφαντικές ηχητικές εκρήξεις.

Χρόνια αργότερα, η NOAA τοποθέτησε υδρόφωνα πιο κοντά στην Ανταρκτική, σε μια προσπάθεια να μελετήσει σεισμούς και ηφαίστεια του θαλάσσιου πυθμένα. Και τότε ήρθε η απάντηση: το «Bloop» δεν ήταν τέρας, αλλά… παγόβουνο. Συγκεκριμένα, επρόκειτο για έναν «icequake» – τον εκκωφαντικό ήχο που προκαλείται όταν ένα παγόβουνο αποσπάται από έναν παγετώνα.

Όπως εξήγησε η NOAA, οι ερευνητές εντόπισαν την πηγή του θορύβου το 2005, όταν πλέον είχαν εγκαταστήσει εξοπλισμό πολύ κοντά στην παγωμένη ήπειρο. Με την κλιματική αλλαγή να επιταχύνει τη διαδικασία, οι «icequakes» πληθαίνουν, καθώς όλο και περισσότερα κομμάτια πάγου σπάνε, αποκολλώνται και λιώνουν στον ωκεανό.

Η εξήγηση δεν ικανοποίησε όλους. Ένας χρήστης του Reddit σχολίασε απογοητευμένος ότι περίμενε την ανακάλυψη ενός άγνωστου θαλάσσιου πλάσματος. Άλλοι παρέμειναν δύσπιστοι, διερωτώμενοι γιατί το συγκεκριμένο παγόβουνο προκάλεσε τόσο δυνατό ήχο και γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος για να δοθεί μια οριστική απάντηση.

Παρά τις ενστάσεις, η επίσημη επιστημονική θέση παραμένει ξεκάθαρη: ο μεγαλύτερος και πιο μυστηριώδης θαλάσσιος ήχος που καταγράφηκε ποτέ δεν ήταν κάλεσμα κάποιου γιγάντιου πλάσματος, αλλά η κραυγή της Γης που αλλάζει.

