Mπιλ Κλίντον: Στο φως η πραγματική σχέση του με τον Έπσταϊν

Όταν ο Μπιλ Κλίντον κοίταξε έξω από το παράθυρο του ιδιωτικού αεροπλάνου καθώς προσγειωνόταν στην Αφρική, πιθανότατα δεν είχε ιδέα πόσο θα άλλαζε τη ζωή του το ταξίδι του 2002. Η περιοδεία είχε ως στόχο να ξεκινήσει τη νέα μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία του για το AIDS, επισκεπτόμενος πέντε χώρες και περνώντας μάλιστα την ημέρα με τον πρώην πρόεδρο της Νότιας Αφρικής Νέλσον Μαντέλα.

Αλλά αυτές οι πτυχές του ταξιδιού είχαν περάσει σε δεύτερη μοίρα, καθώς ο πρώην πρόεδρος, ο Κέβιν Σπέισι, ο Κρις Τάκερ και άλλοι πετούσαν ως καλεσμένοι του Τζέφρι Έπσταϊν με το διαβόητο τζετ που αργότερα έγινε γνωστό ως «Lolita Express» γράφει η Νew York Post.

O Τζέφρι Έπσταΐν με τον Μπιλ Κλίντον

Ο Έπσταϊν, που αργότερα αποκαλύφθηκε ως παιδόφιλος, είχε στελεχώσει το τζετ με νεαρά κορίτσια - μια από τις τακτικές που λέγεται ότι χρησιμοποιούσε για να εντυπωσιάσει και να εξαναγκάσει ισχυρούς ανθρώπους. «Ένιωσα ότι ο Έπσταϊν έθεσε σε κίνδυνο τον Πρόεδρο με αυτά τα νεαρά κορίτσια στο αεροσκάφος», είπε ο Σπέισι σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν πέρυσι. «Ήταν ανησυχητικό. Υπήρχαν νεαρά κορίτσια σε αυτές τις πτήσεις. Δεν κατάλαβα εκείνη τη στιγμή ποιες ήταν ή γιατί βρίσκονταν εκεί».

Το μασάζ στο αεροδρόμιο

Μια επίμαχη φωτογραφία που εμφανίστηκε αργότερα από εκείνο το ταξίδι δείχνει τον Κλίντον τότε 56 ετών, να ξαπλώνει σε μία αίθουσα αεροδρομίου με ένα κίτρινο πουκάμισο, ενώ η Chauntae Davies, μια 22χρονη μασέρ στην υπηρεσία του Έπσταΐν, τρίβει τους ώμους του.

Αυτή την εβδομάδα, ο πρώην πρόεδρος και η σύζυγός του, η πρώην υπουργός Εξωτερικώνμ Χίλαρι Κλίντον κλήθηκαν να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον Έπσταΐν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019 ενώ περίμενε να δικαστεί κατηγορούμμενος για σεξουαλικά αδικήματα.

Η επιστολή της Επιτροπής προς την Χίλαρι Κλίντον περιέγραφε μια πιθανή «στενή σχέση» μεταξύ της οικογένειάς της και των Έπσταϊν και Μάξγουελ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Μέχρι την εποχή του ταξιδιού το 2002, ο Κλίντον είχε συνδεθεί με τον μυστηριώδη χρηματοδότη του Μανχάταν Έπσταϊν για τουλάχιστον μια δεκαετία.

Ο Έπσταϊν δώρισε 1.000 δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία του Κλίντον το 1992 και αργότερα έδωσε στη σύζυγό του 20.000 δολάρια για την εκστρατεία της στη Γερουσία των ΗΠΑ το 1999, σύμφωνα με δημόσια αρχεία.

Στο μεταξύ, τόσο ο Έπσταϊν όσο και η Μάξγουελ επισκέφθηκαν τον Λευκό Οίκο 17 φορές κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του Κλίντον, αρχής γενομένης από το 1993. Ο Έπσταϊν επισκέφθηκε αργότερα τον Κλίντον στο γραφείο του Ιδρύματος Κλίντον στο Χάρλεμ το 2002, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το ταξίδι στην Αφρική ήταν το δεύτερο από τα περίπου 26 ταξίδια του Κλίντον με το "Lolita Express" του Έπσταϊν, με το οποίο ταξίδευε περιστασιακά χωρίς τη Μυστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα αρχεία καταγραφής πτήσεων - μια παραβίαση του πρωτοκόλλου προεδρικής προστασίας.

Τώρα οι ομοσπονδιακοί νομοθέτες επανεξετάζουν αυτά τα ταξίδια και τη σχέση του πρώην προέδρου με τον Έπσταϊν εν μέσω μιας διευρυνόμενης έρευνας για τον αυτόχειρα χρηματιστή που πέθανε στη φυλακή. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανάκριση της Μάξγουελ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για στρατολόγηση ανήλικων κοριτσιών για την ίδια και τον Έπσταϊν με σκοπό την κακοποίηση. Λέγεται ότι έδωσε στους δικηγόρους της 100 ονόματα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Μετά το ταξίδι το Σεπτέμβρη του 2002 στην Αφρική, ο πρώην στενός βοηθός του Κλίντον, Νταγκ Μπαντ, ισχυρίστηκε στο Vanity Fair ότι προσπαθούσε επί χρόνια να κρατήσει τον Έπσταϊν σε απόσταση, αλλά ο Κλίντον δεν μπορούσε να μείνει μακριά.

Το «Νησί των Παιδοφίλων»

Ο Μπαντ είπε ότι στις αρχές του 2003, ο πρώην πρόεδρος επισκέφθηκε το ιδιωτικό καταφύγιο του Έπσταϊν στην Καραϊβική, το Little St. James - γνωστό πλέον ως «Νησί των Παιδοφίλων». Το στρατόπεδο του Κλίντον έχει πολλές φορές επιμείνει ότι ο πρώην πρόεδρος δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στο νησί.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εκλιπούσα κατήγορο του Έπσταϊν, Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε, ο Κλίντον εθεάθη να κάθεται απέναντι από το τραπέζι με «δύο υπέροχα κορίτσια» στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική. Η Τζιούφρε, η οποία είπε επίσης ότι είχε μετατραπεί σε σεξουαλική σκλάβα του Πρίγκιπα Άντριου, έκανε τον ισχυρισμό σε ένα μυθοπλαστικό «απομνημόνευμα» που έγραψε και το οποίο συμπεριλήφθηκε σε μια νομική καταγγελία εναντίον της Μάξγουελ, την οποία μήνυσε για δυσφήμιση το 2015.

To λεγόμενο νησί των «παιδόφιλων» του Έπσταΐν στην Καραΐβική

«Πειράζοντας τα κορίτσια εκατέρωθεν του με παιχνιδιάρικα σκουντήγματα και χυδαία σχόλια, δεν υπήρχε καμία σεμνότητα μεταξύ τους», έγραψε η Τζιούφρε στο αδημοσίευτο χειρόγραφο, «The Billionaire’s Playboy Club». «Τελειώσαμε όλοι το γεύματ μας και διασκορπιστήκαμε στις δικές μας διαφορετικές κατευθύνσεις. Περπατώντας στο σκοτάδι με δύο όμορφα κορίτσια γύρω από κάθε χέρι, ο Μπιλ φαινόταν ικανοποιημένος που θα αποσυρθεί για το βράδυ».

Ο πίνακας του Κλίντον με... το φόρεμα της Μόνικα

Ο Κλίντον προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σχέση του με τον Έπσταϊν όλα αυτά τα χρόνια, λέγοντας ότι διέκοψε τη φιλία τους πολύ πριν από οποιαδήποτε από τις συλλήψεις του - το 2007 και το 2019 - και δεν είχε ιδέα για τα εγκλήματά του. Το 2019, ένας εκπρόσωπος του Κλίντον δήλωσε ότι «δεν γνωρίζει τίποτα για τα τρομερά εγκλήματα για τα οποία ο Τζέφρι Έπσταϊν δήλωσε ένοχος στη Φλόριντα πριν από μερικά χρόνια, ή για εκείνα για τα οποία κατηγορήθηκε πρόσφατα στη Νέα Υόρκη».

Ο Σπένσερ Κούβιν, δικηγόρος από τη Φλόριντα που εκπροσώπησε μερικά από τα πρώτα θύματα του Έπσταϊν που εμφανίστηκαν το 2007, δήλωσε κατά τη διάρκεια των ερευνών του ότι δεν βρήκε κανένα στοιχείο ότι ο Κλίντον εμπλέκεται σε «ακατάλληλη συμπεριφορά», αλλά είπε ότι είχε «ένα μοτίβο κοινωνικοποίησης» με τον Έπσταϊν.

«Επιζητούσε επιρροή από όλες τις πλευρές», είπε ο Κούβιν, αναφερόμενος στον Έπσταϊν. «Ήθελε να γίνει φίλος με όσο το δυνατόν περισσότερους υψηλού προφίλ ανθρώπους για να τους έχει στην τροχιά του. Αν ήταν κολλημένοι σε ένα αεροπλάνο μαζί του για μεγάλο χρονικό διάστημα, έπρεπε να του μιλήσουν και έτσι μπορούσε να χτίσει μια σχέση»

Ενώ ο Κλίντον προσπαθούσε να αποστασιοποιηθεί από τον Έπσταϊν, ο χρηματιστής ήθελε να υπενθυμίζει στους γνωστούς του τη σχέση. Ένας δημοσιογράφος που γνώρισε τον Έπσταϊν ένα χρόνο πριν πεθάνει σημείωσε πώς είχε μια φωτογραφία του με τον Κλίντον σε κοινή θέα. Μετά τον θάνατό του, όταν το FBI έκανε έφοδο στην έπαυλή του, ανακάλυψε έναν μεγάλο πίνακα του Κλίντον με ένα φωτεινό μπλε φόρεμα - που έμοιαζε με αυτό που φορούσε η Μόνικα Λεβίνσκι, με την οποία ο Κλίντον είχε εμπλακεί στο δικό του σεξουαλικό σκάνδαλο.

Η Μάξγουελ στον γάμο της Τσέλσι Κλίντον

Παρόλο που ο Μπιλ Κλίντον αποστασιοποιήθηκε από τον Έπσταϊν, η οικογένεια παρέμεινε σε επαφή με την Γκισλέιν, η οποία παρευρέθηκε στον γάμο της κόρης τους Τσέλσι Κλίντον το 2010. Οι ανακρίσεις του Κογκρέσου θα ξεκινήσουν στις 18 Αυγούστου με τον πρώην Γενικό Εισαγγελέα Γουίλιαμ Μπαρ να εμφανίζεται ενώπιον της επιτροπής της Βουλής. Η Χίλαρι Κλίντον έχει κληθεί να δώσει κατάθεση στις 9 Οκτωβρίου, ενώ η κατάθεση του συζύγου της έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου.

