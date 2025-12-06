Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλειστοί σταθμοί μετρό και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τα μέτρα της ΕΛΑΣ

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή τη συμπλήρωση 17 ετών από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια. Η ΕΛΑΣ λαμβάνει αυστηρά μέτρα για την αποφυγή επεισοδίων κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και πορειών.

Με εντολή της αστυνομίας, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» παραμένει κλειστός από τις 9 το πρωί, ενώ ο σταθμός «Σύνταγμα» θα κλείσει προσωρινά από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ. και ξανά από τις 5 μ.μ. Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση, προκειμένου να περιοριστούν οι συγκεντρώσεις στα σημεία αυτά.

Παράλληλα, ισχυρά μέτρα θα εφαρμοστούν από τις αστυνομικές δυνάμεις, με στόχο την αποτροπή επεισοδίων και τη διατήρηση της τάξης. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ισχύσουν σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση και να αποφευχθούν συμφόρηση και προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, ενώ η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει προγραμματίσει μέτρα για την καλύτερη διαχείριση της κίνησης. Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη στάθμευση και τη διέλευση από τις περιοχές γύρω από τους χώρους των εκδηλώσεων, τόσο για τη δική τους εξυπηρέτηση όσο και για την αποτροπή πρόσθετων προβλημάτων.

Στις 12 το μεσημέρι, μαθητές και φοιτητές θα συγκεντρωθούν στα Προπύλαια, ενώ το βράδυ στις 9 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία και συγκέντρωση στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, το σημείο όπου ο Αλέξης Γρηγορόπουλος δολοφονήθηκε από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα το 2008.