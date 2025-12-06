GBL: Εντός έδρας ο ΠΑΟΚ, μονομαχία Περιστέρι – Μαρούσι | Για το 8-0 ο Παναθηναϊκός στην Α1 Γυναικών
Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 9ης αγωνιστικής στην GBL, ενώ ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το «8 στα 8» στην Α1 Γυναικών.
«Πλούσια» είναι η μπασκετική δράση κι αυτό το Σάββατο (06/12).
Στην GBL, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Κολοσσό κι ο Προμηθέας παίζει με τη Μύκονο στην Πάτρα, ενώ λίγο αργότερα η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Ηρακλή και το Περιστέρι παίζει με το Μαρούσι.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (06/12) στην GBL
- 16:00 ΠΑΟΚ – Κολοσσός ΕRΤSPORTS 1
- 16:00 Προμηθέας – Μύκονος Betsson ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ
- 18:15 Καρδίτσα – Ηρακλής ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ
- 18:15 Περιστέρι Betsson – Μαρούσι ERTSPORTS 1
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 8-0
- Παναθηναϊκός AKTOR 6-1
- ΠΑΟΚ 5-2
- ΑΕΚ 5-2
- Άρης Betsson 3-5
- Προμηθέας 3-5
- Περιστέρι 4-3
- Ηρακλής 3-4
- Μύκονος Betsson BC 3-4
- Καρδίτσα 3-4
- Κολοσσός 2-6
- Μαρούσι 2-5
- Πανιώνιος 1-7
Στην Α1 Γυναικών, η 9η αγωνιστική ξεκινάει με δύο αναμετρήσεις. Μια εξ αυτών είναι το παιχνίδι του αήττητου Παναθηναϊκού, ο οποίος υποδέχεται στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» την Ιωνία, θέλοντας να κάνει το 8-0. Στον άλλο αγώνα της ημέρας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό.
- 11:45 Παναθηναϊκός – ΕΣΚΔ Ιωνία (11:45, ERTSPORTS 1
- 14:30 Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός
Η βαθμολογία
- Αθηναϊκός 7-1
- Παναθηναϊκός 7-0
- Ολυμπιακός 6-1
- ΠΑΣ Γιάννινα 4-4
- Πανσερραϊκός 4-3
- Νέα Ιωνία 4-3
- Πρωτέας Βούλας 3-4
- ΠΑΟΚ 2-5
- Παναθλητικός 2-5
- Αμύντας 1-6
- Ανόρθωση Βόλου 0-6
Η Elite League συνεχίζεται με έξι αναμετρήσεις για την 11η αγωνιστική. Αναλυτικά:
- Αιγάλεω – Σοφάδες
- Πρωτέας Βούλας – Χαλκίδα
- Νίκη Βόλου – Δόξα Λευκάδας
- Πανερυθραϊκός – Ψυχικό
- Λαύριο – Δάφνη
- Παπάγου – Μέγαρα
*Όλοι οι αγώνες έχουν ώρα έναρξης 17:00
Η βαθμολογία
- Δόξα Λευκάδας 9-1
- Πρωτέας Βούλας 9-1
- Βίκος Ιωαννίνων 8-1
- Ψυχικό 7-3
- Μέγαρα 7-3
- Μαχητές 6-4
- Πανερυθραϊκός 5-5
- Κόροιβος Αμαλιάδας 5-5
- Χαλκίδα 5-4
- Νίκη Βόλου 4-6
- Λαύριο 4-6
- Παπάγου 4-5
- Δάφνη 3-6
- Σοφάδες 2-8
- Αιγάλεω 0-10
- Τρίκαλα 0-10