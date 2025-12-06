Έγκυος στο τρίτο της παιδί η Σιένα Μίλερ - Η αποκαλυπτική της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Η Σιένα Μίλερ κατά την άφιξή της στα βραβεία «Fashion Awards 2025» στο Λονδίνο, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025.

Η σταρ του Χόλιγουντ Σιένα Μίλερ αποκάλυψε ότι είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί, με μια αποκαλυπτική εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των βραβείων Fashion Awards στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο της Αγγλίας.

Η 43χρονη ηθοποιός, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της Όλι Γκριν, παρευρέθηκε στα βραβεία φορώντας ένα διαφανές λευκό φόρεμα μέσα από το οποίο φαινόταν η φουσκωμένη της κοιλιά και έκλεψε όλες τις εντυπώσεις.

https://www.instagram.com/reel/DRvL_y2iFF-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Μίλερ έχει δύο ακόμα παιδιά, μία κόρη με τον Γκριν, και τη 12χρονη Μάρλοου με τον πρώην σύντροφό της, Τον Στάριτζ.

Η Μίλερ βρίσκεται συχνά στο κέντρο της δημοσιότητας για το γεγονός ότι θα γεννήσει στα 40 της, με την ίδια να κατακρίνει τα σχόλια που δέχεται καθώς και την «μισογυνιστική αφήγηση» σχετικά με τη διαφορά ηλικίας μεταξύ της ίδιας και του Γκριν, ο οποίος είναι 28 ετών.

Η Σιένα Μίλερ κατά την άφιξή της στα βραβεία «Fashion Awards 2025» στο Λονδίνο, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025. Invision/AP

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι αισθάνονται άνετα με έναν τρόπο ζωής που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, ο οποίος είναι πολύ μισογυνιστικός και πατριαρχικός», είχε δηλώσει η Μίλερ στο podcast του Vogue τον Δεκέμβριο του 2023.

