Αυτές είναι οι κορυφαίες ταινίες για το 2025 σύμφωνα με το AFI
Το American Film Institute ανακοίνωσε τη λίστα με τις δέκα σημαντικότερες ταινίες του 2025, ξεχωρίζοντας το Battle After Battle του Πολ Τόμας Άντερσον, το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ και το Frankenstein του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο ως μερικές από τις κορυφαίες κινηματογραφικές δημιουργίες της χρονιάς.

Στη δεκάδα μπαίνουν ακόμη τα Avatar: Fire and Ashes του Τζέιμς Κάμερον, Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου, Hamnet της Κλόι Ζάο, Jay Kelly του Νόα Μπόμπακ, Marty Supreme του Τζος Σάφντι, Train Dreams του Κλιντ Μπέντλεϊ και Wicked: For Good του Τζον Μ. Τσου.

Οι σειρές που ξεχώρισαν

Στην τηλεόραση, το AFI επέλεξε επίσης τα δέκα καλύτερα προγράμματα της χρονιάς, με τις παραγωγές Adolescence (Netflix), Andor (Disney+), Death by Lightning (Netflix), The Diplomat (Netflix), The Lowdown (FX) και The Pitt (Max) να ξεχωρίζουν. Στη λίστα εντάχθηκαν ακόμη οι σειρές της Apple TV+ Pluribus, Severance και The Studio, μαζί με τη νέα σειρά μυστηρίου του Max, Task.

Κάθε χρόνο το AFI τιμά είκοσι «εξαιρετικά» οπτικοακουστικά έργα που θεωρεί ότι αντιπροσωπεύουν τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές επιτεύξεις της χρονιάς στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Οι τιμώμενοι δημιουργοί θα συγκεντρωθούν και θα βραβευτούν την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, σε ιδιωτικό γεύμα στο Four Seasons Los Angeles στο Μπέβερλι Χιλς.

Την επιλογή ανέλαβαν δύο ξεχωριστές επιτροπές —μία για τον κινηματογράφο και μία για την τηλεόραση— με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών της βιομηχανίας, ακαδημαϊκών, καθώς και κριτικών κινηματογράφου και τηλεόρασης.

