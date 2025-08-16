Η συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας

Αρκετά δυτικά μέσα ενημέρωσης έχουν ανακοινώσει την αναμενόμενη ημερομηνία της συνάντησης των τριών προέδρων: Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Βλαντιμίρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την πύλη Axios, οι ΗΠΑ θέλουν να πραγματοποιήσουν αυτή τη συνάντηση την επόμενη Παρασκευή, 22 Αυγούστου.

«Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι και σε άλλους συμμετέχοντες στη συνομιλία (δηλαδή, σε Ευρωπαίους ηγέτες) ότι θέλει να πραγματοποιήσει μια τριμερή σύνοδο κορυφής «γρήγορα» στις 22 Αυγούστου», ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο δύο πηγές.

Το CNN επιβεβαίωσε σύντομα ότι ο Τραμπ ήθελε να κανονίσει μια συνάντηση με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι έως τις 22 Αυγούστου, κάτι που είχε πει στους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ωστόσο, ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου θα ξεκινήσει τις προετοιμασίες για μια τριμερή συνάντηση μόνο εάν οι συνομιλίες με τον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα είναι επιτυχείς.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναμένουν ότι τουλάχιστον ένας Ευρωπαίος ηγέτης θα παραστεί στις συνομιλίες, αλλά δεν είναι ακόμη γνωστό ποιος.

