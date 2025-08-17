Γερμανία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνοδείας Ζελένσκι από ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι εντός των επόμενων ωρών θα κριθεί εάν ο Ουκρανός πρόεδρος θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον με τη στήριξη Ευρωπαίων ηγετών για τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μέρτς-Ζελένσκι

Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να αποφασιστεί εάν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συνοδευτεί από ευρωπαίους ηγέτες στο ταξίδι του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνάντηση με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο έχει στρατηγική σημασία για το Κίεβο, καθώς αφορά τη μελλοντική στήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε το Σάββατο ότι η απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί, ωστόσο υπάρχουν αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες που εμφανίζονται πρόθυμοι να συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο.

Η στάση του Βερολίνου

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς να ταξιδέψει με τον Ζελένσκι, ο Βάντεφουλ τόνισε πως «η προθυμία του Φρίντριχ Μερτς να αναλάβει μια τέτοια ευθύνη είναι προφανής, όπως έχει δείξει ξεκάθαρα τις τελευταίες ημέρες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το θέμα βρίσκεται στο τραπέζι και θα συζητηθεί από κοινού με τους Ευρωπαίους εταίρους. Η τοποθέτησή του αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουκρανία να παρουσιαστεί στην Ουάσινγκτον με μια ευρωπαϊκή «ομπρέλα» πολιτικής στήριξης.

