Νέα δήλωση Τραμπ: «Προσπαθώ απλώς να σταματήσω τους θανάτους, ελπίζω ο Πούτιν να είναι καλός»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία θα στείλουν στρατεύματα για να εξασφαλίσουν την ειρήνη, αλλά απέκλεισε τη συμμετοχή αμερικανικών στρατευμάτων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο Fox News και δήλωσε ότι ελπίζει ο Βλαντιμίρ Πούτιν «να είναι καλός». «Αν δεν είναι, θα είναι μια δύσκολη κατάσταση», είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι πιστεύει πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Πούτιν τα πάνε καλά. Ερωτηθείς για τις προοπτικές εγγυήσεων ασφάλειας, ο Τραμπ λέει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες «θα αναλάβουν το βάρος».

«Θέλουν να στείλουν στρατεύματα», προσθέτει, αναφερόμενος στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. «Δεν νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα».

Όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να δώσει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρχουν αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος, ο Τραμπ απάντησε: «Έχετε τη διαβεβαίωσή μου και είμαι ο πρόεδρος». «Προσπαθώ απλώς να σταματήσω τους θανάτους».

Επιπλέον ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «η Ουκρανία δεν έπρεπε να ζητήσει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ», καθώς και ότι θεωρεί πιθανό «ο Πούτιν να μην θέλει να καταλήξει σε συμφωνία».

Το μήνυμα στον Ζελένσκι

Στη συνέντευξή του στο Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας την ανάγκη να κάνει το Κίεβο παραχωρήσεις για την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα πρέπει να επιδείξει ευελιξία στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

«Ελπίζω ότι ο Ζελένσκι θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει», εξέφρασε την άποψή του ο Αμερικανός ηγέτης.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου πρέπει να επιδείξει κάποια ευελιξία, καθώς η χώρα διαλύεται.

