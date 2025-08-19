Τα 5 συμπεράσματα από τις συνομιλίες Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους και το τηλεφώνημα με Πούτιν

Η πρόθεση Ζελένσκι και Ευρωπαίων να αγοράσουν αμερικανικά όπλα αξίας 90 δισ. για την άμυνα της Ουκρανίας - Η «ειλικρινής» συζήτηση Τραμπ-Πούτιν - Η στάση Μακρόν και Μερτς

Τα 5 συμπεράσματα από τις συνομιλίες Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους και το τηλεφώνημα με Πούτιν
Στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Φινλάνδίας στον Λευκό Οίκο, τα εμπλεκόμενα μέρη παρουσίασαν μία κοινή γραμμή και φάνηκαν να συμφωνούν στα επόμενα βήματα για την προσπάθεια εύρεσης της «χρυσής τομής» για ειρήνη στην Ουκρανία. Ωστόσο, πολλά ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα.

Ο πόλεμος Ουκρανίας – Ρωσίας μαίνεται εδώ και 3,5 χρόνια. Η Μόσχα δεν δείχνει καμία διάθεση να σταματήσει την επίθεση, χωρίς προηγουμένως να έχει αποκομίσει τα οφέλη που επιδιώκει.

Όπως ανέφερε σήμερα (19/08) ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, σκοπός της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» ήταν η απελευθέρωση των ρωσόφωνων πληθυσμών και είναι προφανές ότι η Μόσχα δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο να παραχωρήσει ή να επιτρέψει στην ουκρανική επικράτεια τα εδάφη που έχει καταλάβει.

Μία σημαντική παράμετρος: Από τις σπάνιες γαίες και τα μεταλλεύματα της Ουκρανίας σε Λουχάνσκ και Ντονέτσκ, εκτιμάται ότι βρίσκεται περίπου το 40% των αποθεμάτων σε τιτάνιο και αλουμίνιο.

Μεγάλο μέρος της συνάντησης επικεντρώθηκε στις εγγυήσεις ασφάλειας που θα προσφέρουν οι ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία, εφόσον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφωνήσει σε ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Οι New York Times έχουν εντοπίσει πέντε βασικά συμπεράσματα από τη διαπραγμάτευση που διεξάγεται σε επίπεδο κορυφής, σύμφωνα με τη συνήθεια του Ντόναλντ Τραμπ που οφείλει μικρά περιθώρια στους διπλωμάτες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και εμπιστεύεται έναν μικρό πυρήνα συνεργατών, όπως ο Στίβεν Γουίτκοφ, που επισκέφθηκε τη Μόσχα και συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ως ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου.

1. Η διακοπή των συνομιλιών Τραμπ με τους Ευρωπαίους για να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Πούτιν

Ενδεικτικό της διάθεσης όλων των πλευρών ήταν το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διέκοψε τις συνομιλίες ώστε να μιλήσει απευθείας (τηλεφωνικώς) με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προκειμένου να αρχίσουν αμέσως οι διεργασίες για πιθανή τριμερή συνάντηση με τον Ουκρανό ηγέτη, αν και παραμένει ασαφές τόσο το χρονικό πλαίσιο, όσο και η τοποθεσία.

Ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, έκανε λόγο για «ειλικρινή και εποικοδομητική» συνομιλία. Στη διπλωματική γλώσσα, ο όρος «ειλικρινής» όταν χαρακτηρίζει μία συζήτηση δύο ηγετών δεν σημαίνει σύμπτωση απόψεων ή ομοφωνία. Αντιθέτως, περιγράφει έναν διάλογο όπου η κάθε πλευρά αναπτύσσει και εξηγεί τις θέσεις της, χωρίς αυτό να συνεπάγεται και συμφωνία με το άλλο εμπλεκόμενο μέρος.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, πρότεινε κατάπαυση του πυρός πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων· αυτό απορρίφθηκε ευγενικά από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε σκεπτικισμό ως προς τις προθέσεις του Πούτιν, σημειώνοντας πως «δεν είμαι πεπεισμένος ότι θέλει, επίσης, την ειρήνη».

Παρ’ όλα αυτά, σε αντίθεση με προηγούμενες συναντήσεις, δεν υπήρξαν εντάσεις. Όλοι συμφώνησαν στην ανάγκη απευθείας συνομιλιών Ζελένσκι – Πούτιν, ενώ, εξετάστηκαν ζητήματα όπως οι εγγυήσεις ασφάλειας και η πιθανή παραχώρηση εδαφών.

2. Ο Τραμπ μίλησε αόριστα για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι οι συναντήσεις ήταν καρποφόρες και πως οι ηγέτες συζήτησαν «εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, οι οποίες θα παρέχονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Νωρίτερα, ρωτήθηκε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής προσπάθειας.

Ο κ. Τραμπ δεν απάντησε άμεσα στην ερώτηση, αλλά είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τους βοηθήσουν. «Θα εμπλακούμε», σημείωσε.

3. Τραμπ και Ευρωπαίοι ηγέτες ανέλυσαν τη συνομιλία με Πούτιν

Ο Τραμπ συνέχισε να παρουσιάζει τον Πούτιν ως πραγματικά ενδιαφερόμενο να βρει έναν τρόπο να τερματίσει τον πόλεμο που είχε εκείνος αρχίσει. Σε κάποιο σημείο, ο κ. Τραμπ διέκοψε τη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου για να καλέσει τον Ρώσο ηγέτη.

Στη συνέχεια, έφερε τον κ. Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Οβάλ Γραφείο για να τους περιγράψει το περιεχόμενο της συζήτησης που είχε με τον «ισχυρό άνδρα» του Κρεμλίνου, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.

4. Απευθείας επικοινωνία για τριμερή συνάντηση

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, οι ηγέτες της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησαν να ορίσουν ανώτερους διαπραγματευτές για άμεσες συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αλλά δεν ανέφερε αν Πούτιν θα συμμετάσχει.

Αν και ο Ρώσος πρόεδρος δεν αρνήθηκε κατηγορηματικά να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θεωρεί τον Ουκρανό πρόεδρο ούτε νόμιμο, ούτε ίσο του.

5. Αγορά αμερικανικών όπλων από την Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το Κίεβο σκοπεύει να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 90 δισ. δολαρίων μέσω ευρωπαϊκών μηχανισμών. Ταυτόχρονα, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αγοράσουν drones από την Ουκρανία.

Ο Τραμπ, αν και έχει εκφράσει αντίθεση σε περαιτέρω οικονομική βοήθεια, εμφανίζεται πρόθυμος να προχωρήσει σε πωλήσεις όπλων. Ο Ζελένσκι έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, με στόχο την αντιμετώπιση των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων.

Ο κ. Ζελένσκι ανέφερε ότι ανέφερε ότι πρέπει να επιτευχθεί επίσημη συμφωνία. Ωστόσο, μία συμφωνία τέτοιας κλίμακας θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για να διασφαλιστεί ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να πολεμούν εναντίον της Ρωσίας και θα διαθέτουν ισχυρή άμυνα σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής λύσης.

