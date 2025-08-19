Deutsche Welle: Οι έξι «πόλεμοι» που ισχυρίζεται ότι έληξε ο Τραμπ - Από την Αίγυπτο έως το Κόσοβο

Ανάλυση Deutsche Welle για τον Ντόναλντ Τραμπ 

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλά στο Kennedy Center, την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Alex Brandon)

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει συνεχώς ότι κατάφερε να τερματίσει έξι πολέμους κατά την προεδρία του και ότι ο ίδιος θα είναι αυτός που θα φέρει το τέλος και του πολέμου στην Ουκρανία. Αλλά πόσο ακριβής είναι αυτός ο ισχυρισμός;

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ επανέλαβε ότι ως πρόεδρος των ΗΠΑ κατάφερε να σταματήσει έναν πόλεμο κάθε μήνα κατά μέσο όρο, χωρίς καν να έχει προηγηθεί διαπραγμάτευση για κατάπαυση του πυρός.

Donald Trump

Η Deutsche Welle εξετάζει κάθε περίπτωση ξεχωριστά:

Αίγυπτος - Αιθιοπία: Ο Τραμπ είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς να μεσολαβήσει για το φράγμα της Αιθιοπίας στον Νείλο. Δεν απέτρεψε πόλεμο, αλλά τάχθηκε υπέρ της Αιγύπτου.

Αρμενία - Αζερμπαϊτζάν: Υπογράφηκε συμφωνία ειρήνης στον Λευκό Οίκο, χωρίς όμως ενεργό μέτωπο σύγκρουσης. Η εκτίμηση ότι θα είναι «αιώνια φίλες» αμφισβητείται.

Ινδία - Πακιστάν: Η κατάπαυση του πυρός στον Κασμίρ τον Μάιο αποδίδεται από τον Τραμπ σε δικές του συνομιλίες, αλλά η ινδική πλευρά αρνείται τρίτη παρέμβαση.

Ιράν - Ισραήλ: Οι διαπραγματεύσεις συνέπεσαν με αμερικανική στρατιωτική δράση, καθιστώντας την «επιτυχία» του Τραμπ αμφιλεγόμενη.

Καμπότζη - Ταϊλάνδη: Η κατάπαυση του πυρός ήρθε δύο ημέρες μετά από τις συγκρούσεις, με τις παρατηρήσεις επί τόπου να τη χαρακτηρίζουν εύθραυστη.

Ρουάντα - Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Η συμφωνία που παρουσιάστηκε ως επιτυχία του Τραμπ ήταν αποτέλεσμα προηγούμενων διαβουλεύσεων των εμπλεκόμενων μερών.

Σερβία - Κόσοβο: Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι απέτρεψε πόλεμο απειλώντας με κυρώσεις, αλλά η σερβική κυβέρνηση διαψεύδει οποιαδήποτε απειλή ή προετοιμασία για σύγκρουση.

