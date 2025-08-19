Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: «Η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ τόσο ενωμένη»

Αισιόδοξο μήνυμα απέστειλε απόψε (19/08) ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας τη στήριξη που λαμβάνει η πατρίδα του από την ευρωπαϊκή κοινότητα, μία μέρα έπειτα από τη συνάντηση Κορυφής στην Ουάσινγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Ουκρανός ηγέτης γνωστοποίησε πως είχε συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας και με αφορμή αυτήν την επικοινωνία, σημείωσε πως «η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ τόσο ενωμένη γύρω από την Ουκρανία».

Ο κ. Ζελένσκι εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί και να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα, αρκεί να υπάρξουν οι κατάλληλες εγγυήσεις ασφάλειας.

«Αισθανόμαστε βέβαιοι ότι η ειρήνη μπορεί να είναι αξιόπιστη και διαρκής και οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι το “κλειδί” για αυτό», προσέθεσε.

I spoke with Prime Minister of Norway @jonasgahrstore. We exchanged assessments of the meetings in Washington and discussed our joint work with all partners on strong security guarantees for Ukraine. Jonas noted that this is truly a historic achievement – Europe has never been so… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2025

