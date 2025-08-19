Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: «Η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ τόσο ενωμένη»
Μήνυμα αισιοδοξίας από τον Ουκρανό πρόεδρο, ένα εικοσιτετράωρο μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες, στον Λευκό Οίκο
Αισιόδοξο μήνυμα απέστειλε απόψε (19/08) ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας τη στήριξη που λαμβάνει η πατρίδα του από την ευρωπαϊκή κοινότητα, μία μέρα έπειτα από τη συνάντηση Κορυφής στην Ουάσινγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες.
Ο Ουκρανός ηγέτης γνωστοποίησε πως είχε συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας και με αφορμή αυτήν την επικοινωνία, σημείωσε πως «η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ τόσο ενωμένη γύρω από την Ουκρανία».
Ο κ. Ζελένσκι εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί και να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα, αρκεί να υπάρξουν οι κατάλληλες εγγυήσεις ασφάλειας.
«Αισθανόμαστε βέβαιοι ότι η ειρήνη μπορεί να είναι αξιόπιστη και διαρκής και οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι το “κλειδί” για αυτό», προσέθεσε.