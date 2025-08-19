AFP: Ο Πούτιν πρότεινε συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Μόσχα - Ηχηρό «όχι» του Ουκρανού προέδρου

Γκράφιτι που απεικονίζει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεξιά, και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο κέντρο του Λονδίνου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε τη διεξαγωγή συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, σύμφωνα με αναφορά του πρακτορείου Agence France-Presse, το οποίο επικαλείται καλά ενημερωμένες πηγές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Πούτιν έκανε την πρόταση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

«Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας τη Δευτέρα, ανέφερε μία από τις πηγές. Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος βρισκόταν στον Λευκό Οίκο με Ευρωπαίους ηγέτες εκείνη τη στιγμή, απάντησε «όχι», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Νωρίτερα, το Reuters είχε αναφέρει ότι η συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία.

Το Sky News ανέφερε χθες ότι οι Αμερικανοί ζήτησαν από τους Ευρωπαίους να είναι έτοιμοι να φιλοξενήσουν μια συνάντηση αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί στη Γενεύη, κάτι που προτείνει ο Μακρόν. Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ προτιμούν το Βατικανό, και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πρότεινε τη Ρώμη.

Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας: Τι είπε ο Λαβρόφ για Τραμπ και Ευρωπαίους

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά επέπληξε τους Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη χθεσινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

«Δεν θα συμφωνήσουμε στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εάν δεν υπάρχει σεβασμός για την ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τα δικαιώματα των Ρώσων στην Ουκρανία», είπε επίσης ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Σε συνέντευξή του στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya 24, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η ατμόσφαιρα στη συνάντηση του Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα ήταν «πολύ καλή». «Ήταν σαφές ότι ο αρχηγός των Ηνωμένων Πολιτειών και η ομάδα του, πρώτον, επιθυμούν ειλικρινά να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα που θα είναι μακροπρόθεσμο, βιώσιμο και αξιόπιστο», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες στις συνομιλίες ότι δεν είναι απαραίτητη η κατάπαυση του πυρός και ότι μπορεί να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία βρίσκονται σε πόλεμο – θέση που υποστηρίζει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά όχι η Ευρώπη.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «επέμειναν σε κάθε ευκαιρία μόνο στην κατάπαυση του πυρός και ότι μετά από αυτό θα συνεχίσουν να προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία».

Τι είπε για το εδαφικό

Σε άλλο σημείο ο κ. Λαβρόφ τόνισε επίσης ότι «Οι εδαφικές αλλαγές αποτελούν πολύ συχνά αναπόσπαστο στοιχείο της επίτευξης συμφωνιών».

«Ποτέ δεν έχουμε μιλήσει για το γεγονός ότι απλώς πρέπει να καταλάβουμε ορισμένα εδάφη - ούτε η Κριμαία, ούτε το Ντονμπάς, ούτε η ''Νοβορωσία'' ως εδάφη ήταν ποτέ ο στόχος μας, ο στόχος μας ήταν να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, τον ρωσικό λαό που ζει σε αυτά τα εδάφη εδώ και αιώνες» επανέλαβε. Υπενθύμισε ότι «όλοι γνωρίζουν καλά πώς αυτά τα εδάφη τελικά κατέληξαν ως μέρος της Ουκρανικής ΣΣΔ (Ουκρανική Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία) και στη συνέχεια ως μέρος της ανεξάρτητης Ουκρανίας».

«Αλλά κατέληξαν ως μέρος μιας ανεξάρτητης Ουκρανίας με βάση τη διακήρυξη εθνικής κυριαρχίας, την οποία υιοθέτησε η ηγεσία του Κιέβου το 1990 και η οποία δήλωνε σαφώς ότι η Ουκρανία θα ήταν για πάντα ένα μη πυρηνικό, ουδέτερο, αδέσμευτο κράτος» υποστήριξε.

Εάν το Κίεβο αποκηρύξει την ουδετερότητα και το μη πυρηνικό καθεστώς, οι λόγοι για την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας εξαφανίζονται, υπογράμμισε δε. «Εάν τώρα το καθεστώς Ζελένσκι απορρίπτει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, μιλάει ήδη για πυρηνικά όπλα και μιλάει για ένταξη στο ΝΑΤΟ, για εγκατάλειψη της ουδετερότητας, τότε, πιθανώς, αυτοί οι λόγοι που αποτελούν τη βάση της αναγνώρισης της Ουκρανίας ως ανεξάρτητου κράτους, εξαφανίζονται» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

«Η Φινλανδία εγκατέλειψε την ουδετερότητα»

Ο Σεργκέι Λαβρόφ στη συνέντευξή του σχολίασε επιπλέον και τη δήλωση του Φινλανδού πρωθυπουργού Αλεξάντερ Στουμπ ότι η Ουκρανία βρίσκεται τώρα σε παρόμοια θέση με τη Φινλανδία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Για πολλές δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Φινλανδία, γενικά, απολάμβανε τις καλύτερες συνθήκες για οικονομική ανάπτυξη (...) σε μεγάλο βαθμό λόγω της προμήθειας ρωσικών ενεργειακών πόρων. Ωστόσο, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, η Φινλανδία εγκατέλειψε την ουδετερότητα, και εντάχθηκε σε μια δομή που θεωρεί τη Ρωσία εχθρό».

Τι απάντησε στον Ζελένσκι

Απάντηση στον πρόεδρο της Ουκρανία που επικαλείται το Σύνταγμα ώστε να μην παραχωρήσει ουκρανικά εδάφη, έδωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.

Αν ο Ζελένσκι «νοιάζεται» για το Σύνταγμα της Ουκρανίας, τότε είναι απαραίτητο να ξεκινήσει με τα πρώτα άρθρα, τα οποία εγγυώνται τα δικαιώματα του ρωσόφωνου πληθυσμού, σημείωσε εξάλλου ο Λαβρόφ σε άλλη συνέντευξή του.

Νέα δήλωση Τραμπ: «Προσπαθώ απλώς να σταματήσω τους θανάτους, ελπίζω ο Πούτιν να είναι καλός»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία θα στείλουν στρατεύματα για να εξασφαλίσουν την ειρήνη, αλλά απέκλεισε τη συμμετοχή αμερικανικών στρατευμάτων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο Fox News και δήλωσε ότι ελπίζει ο Βλαντιμίρ Πούτιν «να είναι καλός». «Αν δεν είναι, θα είναι μια δύσκολη κατάσταση», είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι πιστεύει πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Πούτιν τα πάνε καλά. Ερωτηθείς για τις προοπτικές εγγυήσεων ασφάλειας, ο Τραμπ λέει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες «θα αναλάβουν το βάρος».

«Θέλουν να στείλουν στρατεύματα», προσθέτει, αναφερόμενος στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. «Δεν νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα».

Όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να δώσει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρχουν αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος, ο Τραμπ απάντησε: «Έχετε τη διαβεβαίωσή μου και είμαι ο πρόεδρος». «Προσπαθώ απλώς να σταματήσω τους θανάτους».

Επιπλέον ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «η Ουκρανία δεν έπρεπε να ζητήσει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ», καθώς και ότι θεωρεί πιθανό «ο Πούτιν να μην θέλει να καταλήξει σε συμφωνία».

Το μήνυμα στον Ζελένσκι

Στη συνέντευξή του στο Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας την ανάγκη να κάνει το Κίεβο παραχωρήσεις για την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα πρέπει να επιδείξει ευελιξία στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

«Ελπίζω ότι ο Ζελένσκι θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει», εξέφρασε την άποψή του ο Αμερικανός ηγέτης.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου πρέπει να επιδείξει κάποια ευελιξία, καθώς η χώρα διαλύεται.

