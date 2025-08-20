Τραμπ και Όρμπαν συζήτησαν για την Ουκρανία και πιθανή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι στη Βουδαπέστη

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ούγγρος πρωθυπουργός αντάλλαξαν απόψεις για τις ενταξιακές συνομιλίες της Ουκρανίας με την ΕΕ και σενάρια φιλοξενίας συνόδου κορυφής

Τραμπ και Όρμπαν συζήτησαν για την Ουκρανία και πιθανή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι στη Βουδαπέστη

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αριστερά, υποδέχεται τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις 13 Μαΐου 2019. 

AP
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, με βασικό θέμα τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με ανακοίνωση αξιωματούχου του Λευκού Οίκου, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προοπτικές της ευρωπαϊκής πορείας του Κιέβου, σε μια περίοδο που η διαδικασία αυτή προκαλεί αντιδράσεις εντός της ΕΕ.

Πρόταση για συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι στη Βουδαπέστη

Κατά την ίδια συνομιλία, τέθηκε επί τάπητος η πιθανότητα η Βουδαπέστη να φιλοξενήσει μια συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μια τέτοια κίνηση θα σηματοδοτούσε σημαντικό βήμα για την αποκλιμάκωση της έντασης, με την Ουγγαρία να επιχειρεί να τοποθετηθεί ως γέφυρα διαλόγου στην περιοχή.

