ΕΕ: «Τα σύνορα της Ουκρανίας δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία»

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποίησαν ενάντια στην αναδιαμόρφωση των ουκρανικών συνόρων με τη βία ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή (15/8) στην Αλάσκα.

Μια δήλωση που υπέγραψαν 26 από τους 27 ηγέτες της ΕΕ αναφέρει ότι οι αρχές της «εδαφικής ακεραιότητας» πρέπει να γίνονται σεβαστές και «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία».

Από τους υπογράφοντες απουσίαζε ο ηγέτης της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία και έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να εμποδίσει την υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μακρά ιστορία αναδιαμόρφωσης συνόρων από αιματηρούς πολέμους και ανησυχούν εξαιρετικά για την προοπτική οι ΗΠΑ να επιτρέψουν κάτι τέτοιο στην Ουκρανία. Η νομική αναγνώριση της κυριαρχίας της Ρωσίας σε εδάφη που κατέκτησε με τη βία είναι απαράδεκτη για την ΕΕ.

Όρμπαν: Η Ρωσία κέρδισε τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι κατά τη γνώμη του, η Ρωσία έχει ήδη «κερδίσει» τον πόλεμο στην Ουκρανία,σε συνέντευξή του σε ουγγρικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία παρέθεσε το Reuters.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας πιστεύει ότι η Ουκρανία όντως έχασε τον πόλεμο και η Ρωσία κέρδισε. Πιστεύει ότι είναι σημαντικό να το αναγνωρίσει αυτό η Δύση, η οποία υποστηρίζει τους Ουκρανούς. Ο Όρμπαν ισχυρίζεται ότι η Ευρώπη έχασε την ευκαιρία να επηρεάσει την πορεία των γεγονότων και να επικοινωνήσει με τον Πούτιν λόγω της προεδρίας Μπάιντεν.

«Αν δεν είσαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είσαι στο μενού», σημείωσε. Εξέφρασε επίσης τη θέση του κατά της κοινής δήλωσης της ΕΕ σχετικά με την Ουκρανία, θεωρώντας την αναποτελεσματική και περιττή.