Μητσοτάκης για συλλήψεις εμπρηστών: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με ζωές

Ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα με αφορμή την αλλαγή στον Ποινικό Κώδικα

Μητσοτάκης για συλλήψεις εμπρηστών: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με ζωές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Πολιτική Προστασία 

Ξεκάθαρο μήνυμα για την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα σε ό,τι αφορά τους εμπρηστές έστειλε με βίντεό του στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, ούτε με το φυσικό μας περιβάλλον», τόνισε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία θα είναι αμείλικτη απέναντι σε όσους βάζουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προκαλούν καταστροφές στη χώρα.

Τι προβλέπεται σύμφωνα με τον Νέο Ποινικό Κώδικα

Οι συλληφθέντες διώκονται με βάση τις νέες αυστηρότερες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, ο οποίος τροποποιήθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση (Νόμος 5090 του 2024), και οι οποίες προβλέπουν βαρύτατες ποινές για τους εμπρηστές.

Συγκεκριμένα, ο εμπρησμός δάσους από αμέλεια που επιφέρει θανάτους ή οικολογική καταστροφή, ακόμα και όταν ο εμπρησμός προκαλείται σε συνθήκες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, είναι υψηλός, αντιμετωπίζεται ως σοβαρό κακούργημα που επιφέρει ποινές από 10 (η ελάχιστη) έως 20 χρόνια (η μέγιστη) κάθειρξη, χρηματική ποινή μέχρι 200.000 ευρώ και δήμευση περιουσίας του δράστη.

Μέχρι πρότινος, με τον ποινικό κώδικα όπως τον είχε τροποποιήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (Ν. 4619/2019), το ίδιο αδίκημα αντιμετωπιζόταν ως πλημμέλημα με ελάχιστη ποινή μόλις τις 10 ημέρες και με κατά κανόνα αναστολή της ποινής, όπως στην περίπτωση της πυρκαγιάς στο Μάτι. Παράλληλα, ο εμπρησμός δάσους από πρόθεση στη βασική μορφή του, τιμωρείται πλέον ως βαρύ κακούργημα με ποινή κάθειρξης που δεν αναστέλλεται ούτε μετατρέπεται με κανέναν τρόπο, χρηματική ποινή μέχρι 200.000 ευρώ και δήμευση περιουσίας (άρθρα 42 και 43 Ν.5090/2024).

Αντίθετα, με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπιζόταν ως πλημμέλημα με ποινή φυλάκισης και δυνατότητα αναστολής της.

Επιπρόσθετα, όταν ο εμπρησμός δάσους από πρόθεση προκαλεί θάνατο τιμωρείται πλέον μόνο με ισόβια κάθειρξη και με δυνητική αποφυλάκιση μετά από ουσιαστική κρίση του δικαστικού συμβουλίου στα 18 χρόνια (άρθρο 19 Ν. 4855/2021 σε συνδυασμό με άρθρο 25 Ν. 5090/2024).

Το ίδιο αδίκημα με βάση τον προηγούμενο ποινικό κώδικα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (Ν. 4619/2019) τιμωρούνταν με ποινή κάθειρξης έως 15 έτη και υποχρεωτική αποφυλάκιση στα 6 έτη.

Ακόμη, σε περίπτωση πλημμελήματος ανθρωποκτονίας από αμέλεια, με πολλά θύματα, όπως στην περίπτωση της πυρκαγιάς στο Μάτι, η συνολική ποινή φθάνει με τον ισχύοντα ποινικό κώδικα τα 10 χρόνια (άρθρο 8 ν.4855/2021), ενώ με τον ποινικό κώδικα όπως τον είχε τροποποιήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (Ν. 4619/2019) δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 5 χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τα άρθρα 6,19 και 25 του Ν. 5090/2024 αύξησε τη μέγιστη ποινή κάθειρξης στα κακουργήματα από 15 στα 20 χρόνια έτη και αυστηροποίησε την προϋποθέσεις αναστολής και υφ’ όρων απόλυσης.

Αντίθετα, με τον ποινικό κώδικα όπως τον τροποποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι ποινές επί πλημμελημάτων έχουν συμβολικό χαρακτήρα καθώς κατά κανόνα αναστέλλονται. Με τον ποινικό κώδικα, όπως ισχύει σήμερα, κάθε ποινή άνω του ενός έτους δεν είναι εικονική αλλά πραγματική καθώς εκτίεται και δεν αναστέλλεται.

Ως εκ τούτου, όλες ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους, με τις αλλαγές που θέσπισε η σημερινή κυβέρνηση, εκτίονται στη φυλακή, δεν αναστέλλονται ούτε μετατρέπονται με κανένα τρόπο, η δε έφεση δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ (άρθρο 42 Ν. 5090/2024).

