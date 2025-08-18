Γιατί οι εμπρηστές καταλήγουν φυλακή: Νέο modus operandi Αρχών & αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

Οι αλλαγές στον ΠΚ που στέλνουν τους εμπρηστές στη φυλακή – Τι άλλαξε και τι προβλέπεται

Δημήτρης Δρίζος

Γιατί οι εμπρηστές καταλήγουν φυλακή: Νέο modus operandi Αρχών & αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν οι πυροσβέστες στην Πάτρα 

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό στα Συχαινά, στη μεγάλη πυρκαγιά της Πάτρας, καθώς μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ο 27χρονος και ο 19χρονος κατηγορήθηκαν για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ. έφθασαν γρήγορα στα ίχνη τους και προχώρησαν στη σύλληψή τους αξιοποιώντας, συνδυαστικά, δεδομένα από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, βίντεο και φωτογραφίες καθώς και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Με το νέο modus operandi των διωκτικών αρχών οι δράστες εντοπίζονται άμεσα και στέλνονται με «δεμένες» δικογραφίες στη δικαστική αρχή, η οποία στη συνέχεια θα αποφασίσει για την τύχη τους.

Σήμερα, απολογείται στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών ο τρίτος συλληφθείς για τις πυρκαγιές της προηγούμενης εβδομάδας, ο 25χρονος που κατηγορείται για την πυρκαγιά στην περιοχή Γηροκομείο και μένει να φανεί αν θα ακολουθήσει κι αυτός τον ίδιο δρόμο με τους άλλους δύο.

Ο 25χρονος με καταγωγή από την Πάτρα, εντοπίστηκε το απόγευμα της 13ης Αυγούστου, λίγα λεπτά από την έναρξη της πυρκαγιάς στο σημείο, από αστυνομικούς της ομάδας ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, ενώ οι διωκτικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους και φωτογραφικό υλικό στο οποίο ο κατηγορούμενος φαίνεται στο σημείο έναρξης της φωτιάς να σκύβει και στη συνέχεια να προκαλείται η πυρκαγιά.

Το ενδεχόμενο του εμπρησμού εξετάζεται και για τις πυρκαγιές σε Ζάκυνθο, Βόνιτσα και Φλάμπουρα Πρέβεζας.

Οι αλλαγές στον ΠΚ που στέλνουν τους εμπρηστές στη φυλακή – Τι άλλαξε και τι προβλέπεται

Οι συλληφθέντες διώκονται με βάση τις νέες αυστηρότερες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, ο οποίος τροποποιήθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση (Νόμος 5090 του 2024), και οι οποίες προβλέπουν βαρύτατες ποινές για τους εμπρηστές.

Συγκεκριμένα, ο εμπρησμός δάσους από αμέλεια που επιφέρει θανάτους ή οικολογική καταστροφή, ακόμα και όταν ο εμπρησμός προκαλείται σε συνθήκες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, είναι υψηλός, αντιμετωπίζεται ως σοβαρό κακούργημα που επιφέρει ποινές από 10 (η ελάχιστη) έως 20 χρόνια (η μέγιστη) κάθειρξη, χρηματική ποινή μέχρι 200.000 ευρώ και δήμευση περιουσίας του δράστη.

Μέχρι πρότινος, με τον ποινικό κώδικα όπως τον είχε τροποποιήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (Ν. 4619/2019), το ίδιο αδίκημα αντιμετωπιζόταν ως πλημμέλημα με ελάχιστη ποινή μόλις τις 10 ημέρες και με κατά κανόνα αναστολή της ποινής, όπως στην περίπτωση της πυρκαγιάς στο Μάτι.

Παράλληλα, ο εμπρησμός δάσους από πρόθεση στη βασική μορφή του, τιμωρείται πλέον ως βαρύ κακούργημα με ποινή κάθειρξης που δεν αναστέλλεται ούτε μετατρέπεται με κανέναν τρόπο, χρηματική ποινή μέχρι 200.000 ευρώ και δήμευση περιουσίας (άρθρα 42 και 43 Ν.5090/2024).

Αντίθετα, με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπιζόταν ως πλημμέλημα με ποινή φυλάκισης και δυνατότητα αναστολής της.

Επιπρόσθετα, όταν ο εμπρησμός δάσους από πρόθεση προκαλεί θάνατο τιμωρείται πλέον μόνο με ισόβια κάθειρξη και με δυνητική αποφυλάκιση μετά από ουσιαστική κρίση του δικαστικού συμβουλίου στα 18 χρόνια (άρθρο 19 Ν. 4855/2021 σε συνδυασμό με άρθρο 25 Ν. 5090/2024).

Το ίδιο αδίκημα με βάση τον προηγούμενο ποινικό κώδικα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (Ν. 4619/2019) τιμωρούνταν με ποινή κάθειρξης έως 15 έτη και υποχρεωτική αποφυλάκιση στα 6 έτη.

Ακόμη, σε περίπτωση πλημμελήματος ανθρωποκτονίας από αμέλεια, με πολλά θύματα, όπως στην περίπτωση της πυρκαγιάς στο Μάτι, η συνολική ποινή φθάνει με τον ισχύοντα ποινικό κώδικα τα 10 χρόνια (άρθρο 8 ν.4855/2021), ενώ με τον ποινικό κώδικα όπως τον είχε τροποποιήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (Ν. 4619/2019) δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 5 χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τα άρθρα 6,19 και 25 του Ν. 5090/2024 αύξησε τη μέγιστη ποινή κάθειρξης στα κακουργήματα από 15 στα 20 χρόνια έτη και αυστηροποίησε την προϋποθέσεις αναστολής και υφ’ όρων απόλυσης.

Αντίθετα, με τον ποινικό κώδικα όπως τον τροποποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι ποινές επί πλημμελημάτων έχουν συμβολικό χαρακτήρα καθώς κατά κανόνα αναστέλλονται.

Με τον ποινικό κώδικα, όπως ισχύει σήμερα, κάθε ποινή άνω του ενός έτους δεν είναι εικονική αλλά πραγματική καθώς εκτίεται και δεν αναστέλλεται.

Ως εκ τούτου, όλες ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους, με τις αλλαγές που θέσπισε η σημερινή κυβέρνηση, εκτίονται στη φυλακή, δεν αναστέλλονται ούτε μετατρέπονται με κανένα τρόπο, η δε έφεση δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ (άρθρο 42 Ν. 5090/2024).

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:37ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οδηγούνται πλέον στη φυλακή οι κατηγορούμενοι για τις πυρκαγιές – Το νέο modus operandi των διωκτικών αρχών και οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

12:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Νέο ενδιαφέρον για Ουναΐ από Εσπανιόλ

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση η 45χρονη που μαχαιρώθηκε από τον σύντροφό της

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για σκίουρους... ζόμπι - Ανατριχιαστικές εικόνες

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Ανετράπη ιδιωτικό ασθενοφόρο στου Γουδή - Μετέφερε έναν τραυματία

12:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλάνδρι: Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία της 47χρονης συντρόφου του - Τη μαχαίρωσε στην είσοδο πολυκατοικίας

11:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρουμάνικη κακοκαιρία... εξπρές «χτυπάει» σε λίγες ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

11:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονήθηκε γυναίκα στο Χαλάνδρι: Άνδρας την κυνήγησε με μαχαίρι

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Έκρηξη σε εργοστάσιο στην περιφέρεια Ριαζάν - 20 νεκροί και 134 τραυματίες

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: «Όλα είναι μια χαρά» - Το πρώτο μήνυμά του μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο για τον τραγουδιστή από το «Δρομοκαΐτειο»

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα τελευταία νέα για την υγεία του - Τι ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

11:40ΥΓΕΙΑ

Εισαγωγή σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέα έπειτα από αίτημα μελών της οικογένειας ασθενούς: Πώς αποφασίζεται, οι προϋποθέσεις, ποιος ελέγχει την ορθότητα

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία χτύπησε την Ουκρανία με 4 πυραύλους και 140 drones μέσα στη νύχτα, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι - Τέσσερις νεκροί στο Χάρκοβο

11:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα μοιάζουν οι άνθρωποι σε 1.000 χρόνια: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το σώμα του μέλλοντος

11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΕΣΥ: «Βήμα-βήμα γίνεται ακόμη πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό»

11:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Η σοκαριστική στιγμή που νταλίκα κάνει παράνομη αναστροφή και προκαλεί δυστύχημα με τρεις νεκρούς - Δείτε βίντεο

11:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Συνελήφθη 54χρονος για διακίνηση ναρκωτικών... delivery

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

12:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλάνδρι: Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία της 47χρονης συντρόφου του - Τη μαχαίρωσε στην είσοδο πολυκατοικίας

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο αδελφός της πασίγνωστης παρουσιάστριας που συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία

10:56LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης: 5 διάσημοι Έλληνες που νοσηλεύτηκαν σε ψυχιατρική κλινική

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Η σοκαριστική στιγμή που νταλίκα κάνει παράνομη αναστροφή και προκαλεί δυστύχημα με τρεις νεκρούς - Δείτε βίντεο

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο για τον τραγουδιστή από το «Δρομοκαΐτειο»

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Ανετράπη ιδιωτικό ασθενοφόρο στου Γουδή - Μετέφερε έναν τραυματία

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

11:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρουμάνικη κακοκαιρία... εξπρές «χτυπάει» σε λίγες ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για σκίουρους... ζόμπι - Ανατριχιαστικές εικόνες

11:40ΥΓΕΙΑ

Εισαγωγή σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέα έπειτα από αίτημα μελών της οικογένειας ασθενούς: Πώς αποφασίζεται, οι προϋποθέσεις, ποιος ελέγχει την ορθότητα

11:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονήθηκε γυναίκα στο Χαλάνδρι: Άνδρας την κυνήγησε με μαχαίρι

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα τελευταία νέα για την υγεία του - Τι ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Μέσα στο fun park του Κιμ Γιονγκ-Ουν - Από τάγματα σκλάβων μέχρι δημόσιες εκτελέσεις

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οδηγούνται πλέον στη φυλακή οι κατηγορούμενοι για τις πυρκαγιές – Το νέο modus operandi των διωκτικών αρχών και οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση η 45χρονη που μαχαιρώθηκε από τον σύντροφό της

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες δεν έχουν καμία αμφιβολία: Έρχεται απόλυτο σκοτάδι για 6 λεπτά

11:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ