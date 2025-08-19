Μυτιλήνη: «Ναι εγώ το έκανα» - Η κυνική ομολογία εμπρηστή για τέσσερις εστίες φωτιάς

Πυρκαγιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης στο χωριό Παναγιούδα στο νησί της Μυτιλήνης, Τρίτη 22 Ιουλίου 2025

Ένας 57χρονος αλλοδαπός ομολόγησε ότι έβαλε τέσσερις φωτιές στη Μυτιλήνη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, σε διαφορετικά σημεία της περιοχής, την ώρα που οι αρχές εντείνουν τις έρευνες για τον εντοπισμό εμπρηστών.

Μεταξύ των πυρκαγιών που παραδέχτηκε, περιλαμβάνεται και εκείνη που κατέστρεψε ολοσχερώς νταλίκα φορτωμένη με περίπου 400 μπάλες άχυρου, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές και κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ο δράστης εντοπίστηκε από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της ΕΛΑΣ. Κατά την ανάκριση παραδέχτηκε τις πράξεις του, επικαλούμενος ως κίνητρο την αντεκδίκηση προς συμπολίτες του. Όπως ανέφερε, τις δύο πρώτες φωτιές τις έβαλε για αντεκδίκηση σε ενοικιαστές εκτάσεων, την τρίτη επειδή «θόλωσε», ενώ την τέταρτη για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Η υπόθεση δεν εμπίπτει στο αυτόφωρο, ωστόσο η δικογραφία θα υποβληθεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να εκδώσει ένταλμα σύλληψης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του.