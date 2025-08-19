Συνελήφθη 55χρονος για εμπρησμό στην Πάρνηθα το 2005

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 55χρονο, αφού σε βάρος του εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα για εμπρησμούς δασών καθώς και άλλα αδικήματα.

Σε βάρος του 55χρονου εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης Πλημμελειοδικείου Αθηνών για εμπρησμό σε δάση στην Πάρνηθα το 2005.

Έναν 55χρονο αλλοδαπό συνέλαβαν οι αρχές, καθώς εις βάρος του εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα για εμπρησμούς δασών και άλλα σοβαρά αδικήματα.

Σε βάρος του 55χρονου εκκρεμούσε ακόμη καταδικαστική απόφαση του Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών, με χρηματική ποινή 1.500 ευρώ, καταδικαστική απόφαση του Πλημμελειοδικείου Αθηνών για διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς, με ποινή φυλάκισης έξι μηνών και καταδικαστική απόφαση του Πλημμελειοδικείου Αθηνών για εμπρησμό σε δάση, ζωοκλοπή – ζωοκτονία, και παράβαση του Β.Δ. περί κατοχής όπλου και οπλοφορίας δημοσίων δασικών υπαλλήλων και οργάνων της Δασικής Υπηρεσίας, με ποινή φυλάκισης τριών ετών, έξι μηνών και χρηματική ποινή 3.300 ευρώ.