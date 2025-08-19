Φωτιές στην Ελλάδα: 454.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από την αρχή του χρόνου

Στην Ευρώπη έχουν καταστραφεί συνολικά 9 εκατ. στρέμματα, που έχουν καεί από τις φωτιές 

Φωτιές στην Ελλάδα: 454.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από την αρχή του χρόνου
Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Κώστας Λαγουβάρδος για τα στρέμματα που καταστράφηκαν από τη φωτιά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, από την αρχή του έτους.

Στην Ευρώπη έχουν καταστραφεί συνολικά 9 εκατ. στρέμματα. Τα 454.000 από αυτά, αφορούν την Ελλάδα. Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Κώστας Λαγουβάρδος, φέτος η Ελλάδα είναι στην 5η χειρότερη θέση τα τελευταία 20 έτη, σχετικά με τις εκτάσεις που «έχασε» από τις φωτιές.

Στο σχεδιάγραμμα που ανέβασε, φαίνονται και οι υπόλοιπες 4 χρονιές που «έσπασαν» αρνητικό ρεκόρ στις καμένες εκτάσεις. Συγκεκριμένα το 2007 κάηκαν 2.717.000 στρέμματα, το 2023, 1.747.000 στρέμματα, το 2021, 1.307.000 εκτάσεις και το 2012, 524.000 στρέμματα.

Στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος αναφέρει πως τα 9 εκατ. στρέμματα που καταστράφηκαν στην Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη έκταση που έχει καεί τα τελευταία 20 χρόνια.

Σε αυτό έφερε παράδειγμα και την Ισπανία που είναι παραδομένη στις φωτιές και ήδη έχουν καεί περίπου 3.500.000 στρέμματα. Πρόκειται και πάλι για την μεγαλύτερη έκταση που έγινε στάχτη τα τελευταία 20 χρόνια.

