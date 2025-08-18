Μαίνεται η φωτιά στον Τύρναβο στην περιοχή Αμύγδαλο - Οι καπνοί έφτασαν στη Λάρισα

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, ωστόσο καίει σε δύσβατο σημείο 

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι σε δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο του Δήμου Τυρνάβου στη Λάρισα.

Η φωτιά καίει σε δύσβατη περιοχή, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές.

fotia-damasi2.jpg
fotia-damasi3.jpg
fotia-damasi6.jpg

Στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 16 οχήματα και οκτώ πεζοπόρα τμήματα της 10ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου, ενώ από αέρος ρίψεις νερού έκαναν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr ο καπνός από τη φωτιά είναι ορατός και από τη Λάρισα.

