Φθιώτιδα: Φωτιά στην περιοχή Γλύφα - Στη μάχη και οι κάτοικοι με πυροσβεστήρες και κλαδιά

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 18 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στην Φθιώτιδα στην περιοχή Γλύφα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr η πυρκαγιά ξεκίνησε σε χώρο με πλούσια βλάστηση και υπήρχε φόβος να εξαπλωθεί σε δασική έκταση και ελαιόδεντρα.

Μάλιστα, η ίδια πηγή αναφέρει πως προτού φτάσουν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο έσπευσαν κάτοικοι με πυροσβεστήρες και κλαδιά στη μάχη της κατάσβεσης.

Συνολικά κάηκαν, περί το 1,5 στρέμμα αγροτική έκταση και μισό στρέμμα δασικής, ενώ τα αίτια ερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, ωστόσο τέθηκαν υπό έλεγχο χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής.