Φωτιά τώρα στον Τύρναβο – Καίει σε χωράφια
Η πυρκαγιά φαίνεται πως ξεκίνησε από ξερά χόρτα και γρήγορα έλαβε μεγάλη έκταση
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (18/08) στην περιοχή Γερένεια του Τυρνάβου, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε χωράφια.
Η πυρκαγιά φαίνεται πως ξεκίνησε από ξερά χόρτα και γρήγορα πήρε έκταση.
Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 οχήματα, καταφέρνοντας έγκαιρα να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο εξάπλωσης.
Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς πολίτης ειδοποίησε εγκαίρως τις Αρχές και βοήθησε στον εντοπισμό της εστίας, όπως μεταδίδει το tirnavospress.gr.
Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
