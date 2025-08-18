Φωτιά τώρα στον Τύρναβο – Καίει σε χωράφια

Η πυρκαγιά φαίνεται πως ξεκίνησε από ξερά χόρτα και γρήγορα έλαβε μεγάλη έκταση

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (18/08) στην περιοχή Γερένεια του Τυρνάβου, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε χωράφια.

Η πυρκαγιά φαίνεται πως ξεκίνησε από ξερά χόρτα και γρήγορα πήρε έκταση.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 οχήματα, καταφέρνοντας έγκαιρα να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς πολίτης ειδοποίησε εγκαίρως τις Αρχές και βοήθησε στον εντοπισμό της εστίας, όπως μεταδίδει το tirnavospress.gr.

Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

