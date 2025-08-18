Φωτιά στη Φωκίδα από κεραυνό: Την πρόλαβαν τα εναέρια μέσα - Φωτογραφίες και βίντεο
Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής με αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Δευτέρας 18 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε στη Φωκίδα.
Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από κεραυνό στην περιοχή Άγιος Στέφανος μεταξύ Δεσφίνας και Αράχωβας και απειλούσε το δάσος.
Για την κατάσβεσή της συνολικά κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ από Μοσχοχώρι Λαμίας και 9 οχήματα, ενώ από αέρος έκαναν ρίψεις νερού ελικόπτερα.
Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, όπως αναφέρει το Lamia Report.gr.
Δείτε βίντεο με τα ελικόπτερα να εφοδιάζονται από τον κόλπο της Ιτέας με τους λουόμενους να παρακολουθούν:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:32 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ντιαλό: Ο λόγος που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό
18:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
18:03 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Περιστέρι: Έφτασε στην Αθήνα ο Τάι Νίκολς
17:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ