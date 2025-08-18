Φωτιά τώρα στην Αρκαδία: Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και ελικόπτερο
Πυρκαγιά στην Αρκαδία
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (18/08) σε δασική έκταση στη θέση Βεδουρίτσα, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:32 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ντιαλό: Ο λόγος που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό
18:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
18:03 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Περιστέρι: Έφτασε στην Αθήνα ο Τάι Νίκολς
17:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ