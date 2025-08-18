Φωτιά τώρα στην Αρκαδία: Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και ελικόπτερο

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (18/08) σε δασική έκταση στη θέση Βεδουρίτσα, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.